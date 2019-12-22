平安夜遊行 警傾向批准 商場增聘保安 教堂子夜彌撒提早

8時尖沙嘴鐘樓集會 遊行至1時

申請人料2萬人參與

有網民發起平安夜「霜夜倒數大遊行」，計劃周二晚上8時在尖沙嘴鐘樓集會，經梳士巴利道及彌敦道遊行，至翌日凌晨1時。協助申請不反對通知書的Swing回覆本報查詢表示，預計會有2萬人參與遊行，會有200名糾察義工協助維持秩序。他近日與警方開會，對批出不反對通知書感到樂觀，若警方最終不批准，會立即取消遊行，並在網上呼籲市民切勿出席。

前晚大埔發生開槍案，警方其後稱被捕者計劃於集會遊行中使用涉案槍械，製造混亂。被問會否因此擔心遊行安全，Swing稱在未有真相前不予置評，但絕對信任示威者。

有人堵路即拘捕驅散

有警方消息人士表示，警方會評估這兩天的情况，如未有太大混亂則傾向批出不反對通知書，「可批就批」。不過，他說適逢聖誕，大批市民外出慶祝，認為「每當市民出來，暴徒就有機可乘，藉此作掩護」，對此感到憂慮。另有指揮官稱當晚警方會高姿態巡邏，當發現有人開始堵路或危害安全，會及早拘捕和驅散人群。

商場按情况提早關門

除了遊行，網民亦號召當日到多區商場舉行「願平安歸香港」行動。綜合多名商場業內人士的消息，由於網民發起在多區商場行動，加上尖沙嘴的遊行，估計平安夜各區商場會有衝突事故，形容來勢洶洶，故嚴陣以待，會按情况隨時提早關門，不容示威者入場聚集；若場內有食客或正在看電影的客人，會安排商場只出不入，單向疏散人潮。有不願具名的商場管理人指出，平安夜的風險較大，因為當晚商場通常塞爆，「有老有嫩」，疏散難度增加，要增聘保安，「大家當晚都要搵外援，要鬥搶保安」。

另外，過去天主教堂的子夜彌撒一般在午夜12時舉行，今年則有多間教堂提早舉行。位於堅道的天主教聖母無原罪主教座堂，英文子夜彌撒於晚上6時舉行，中文子夜彌撒則提早至晚上8時舉行。主教座堂主任司鐸陳志明接受傳媒訪問時表示，大部分教堂的子夜彌撒也會提早，有部分維持子夜舉行。他說與近期社會運動有關，為教友安全起見，故提早彌撒。

明報記者

（反修例風暴）

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