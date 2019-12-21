大學站重開 鋼門代捲閘 客務中心加鋼板

元朗站今午1時關閉

另外，今日為元朗7．21事件發生5個月，港鐵昨宣布因應元朗區有公眾活動，今日下午1時關閉西鐵元朗站，列車不停該站，並提供免費接駁巴士來往元朗站至朗屏站。港鐵稱會評估風險狀况，需要時臨時關閉個別車站或暫停個別路段列車服務。

港鐵昨安排傳媒入大學站觀察，早前被打破的玻璃以圍板封起，多部閘機完成維修可供使用，廣告燈箱換成以紙板展示海報。站內保安設施明顯加強，多個出口的捲閘換成鋼門，客務中心由原來玻璃窗換成防火不鏽鋼板及膠板。地面仍有熏黑，升降機亦未能使用，輪椅人士要先改用站內斜坡上落月台，港鐵會安排人手協助。

港鐵車務營運總管黃琨暐指出，由於D出口需重鋪電線，暫未能重開。他又稱，月台資訊顯示屏仍未能使用，故會有員工舉指示牌告知列車行駛方向。因應部分閘機未完成修復，職員會手持流動拍卡設備，在繁忙時間方便乘客，今天大學站將加派50至80名職員協助乘客。

高峰逾200人維修 稱花費大未言金額

早前大學站信號系統遭破壞，列車經過時需減速，李家潤說信號系統已修妥，列車可正常速度行駛，惟D出口或需數月才能重開。他說，加裝鋼門等是為保障員工及乘客安全，呼籲勿再破壞港鐵設施。記者多次問及復修成本及由誰承擔，李均未正面回應，只稱高峰時每日動用逾200名工作人員維修，「費用是多的」，餘下復修工作尚未完成，會一邊復修一邊評估。

據港鐵資料，除大學站外，仍有17個出口關閉，涉及8個車站，包括6個高鐵西九龍站及3個機場站的出口。

運輸及房屋局長陳帆昨在另一場合指出，運輸署與港鐵及其他交通服務提供公司有緊密聯繫，大學站重開後相關道路交通會有相應配合。

（反修例風暴）