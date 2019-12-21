指監警越權調查騷亂 社工獲准覆核

稱條例列明無主動調查權 官認同

司法覆核申請人為呂智恆；答辯人為監警會。申請方在庭上陳辭指出，監警會主動「調查」連月來社會騷亂事件，包括向公眾及傳媒蒐集資料的行為，並不符合《獨立監察警方處理投訴委員會條例》，因為條例明確指出，監警會沒有主動調查權，會方連月來所作出的，已經超越條例賦予的權限，亦即越權（Ultra Vires）。

申請方續稱，監警會早前特聘的海外專家亦因「權限不足」辭任，進一步證明會方正作法例不容許的調查，况且調查的責任一向在投訴警察課，若警方與監警會同時調查，或會得出不一樣的調查結果，引致更混亂局面。

監警否認調查：是找事實

監警會一方否認作「調查」，稱只是對連月騷亂「找出事實」（fact-finding），反駁條例只是不容許會方對「個別案件」調查，而「找出事實」的工作應納入條例所述，「監警會可作出為執行它在本條例下的職能而合理地需要作出，或附帶於或有助於執行該等職能的所有事情」，因此會方行徑並無越權。

法官楊家雄考慮數小時後，隨即頒下判辭。楊官認同申請方所稱，《獨立監察警方處理投訴委員會條例》確實表明監警會沒有主動調查權，立法會法案委員會的文件亦解釋了箇中原因。

至於監警會「找出事實」的工作是否屬於「調查」，法官認為有進一步分析監警會陳辭的必要，倘若會方所做的被裁斷為「調查」，那會方便算越權；惟楊官亦指出，裁斷工作屬正審處理的事項，監警會有否越權有值得爭辯之處，遂批出司法覆核許可。

【案件編號：HCAL 2924/19】

（反修例風暴）