批教局含糊 律師促列明教師所犯條文

倡列明可邀法律代表申辯

另外，律師莊耀洸批評局方處理投訴時，投訴內容往往過於含糊，應清楚列明被投訴教師可能涉及違反的條文；局方亦應清楚訂明可提出申述期限。若教育局初步認為投訴有可能成立，亦應列明被投訴人可面對面申辯及邀請法律代表，提出申辯期限最少應為一個月。

楊潤雄否認不公：有申述機會

根據教育局資料，教育局收到對教師的投訴，會要求學校調查再向教育局交報告，局方會把初步看法告知被投訴教師，教師可提出陳述，局方最後再審視教師是否有專業失德和懲處（見表）。教育局長楊潤雄昨表示，不論在學校調查階段或其後跟進，被投訴教師均有申述和自辯機會，「完全睇唔到唔公平或唔啱嘅問題」。

消息人士表示，教育局要求校方跟進時，會確保涉事教師有申辯機會，若校方不向涉事者詢問，亦不可能完成向教育局交回的報告；一般而言未必會由教育局直接接觸涉事教師，但若當事人提出希望面見，教育局亦會安排。

（反修例風暴）