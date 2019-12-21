踢保爆眼教師：未被校方調查

楊又質疑教育局動機是否真要「保護學生」，稱校方對教師言行及其對學生的影響自有評估，毋須由「有政治偏見的」教育局強行插手，認為「政府並不中立，經常使用『暴徒』等字眼將社會運動污名化，政府、教育局認為的不當言行，可能只是不符合其政治審美，在公眾標準中並未至於要處分，遑論開除」。

對於有教師因「使用不當教材」被處分，楊老師認為局方應詳細交代「不當教材」錯在何處，讓教育界評論相關判斷。他認為若沒清晰、受教育專業廣泛認同的標準，部分教師或會因害怕被處分而過度自我審查教材，妨礙學生學習。

楊老師10月下旬到警署報到及踢保（拒絕繼續保釋）後，獲無條件釋放，至今沒被起訴。

課上提「執仔」接投訴 教師須寫報告

另一中學教師A（化名）表示，曾在一次嚴重衝突後用了一堂課輔導學生，其間提及自己曾在衝突現場「執仔」，數天後即有家長向教育局投訴。教育局要求她寫報告，事件至今未完結，她暫時未有受處分，但已做好明年不能再獲續約的準備。她認為教育局的指引令學校失去自主權。

（反修例風暴）