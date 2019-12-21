官中教師涉「教材不當」停職 教局拒講細節

指教材違社會價值觀 有學生投訴

教育局常秘楊何蓓茵表示，不會公開被指為「不當教材」的個案細節，但該名教師不止一次使用偏頗教材，教材顯示的道德標準亦非社會接受的價值觀，甚至有學生曾投訴該教師；個案與教師政見無關。教育局長楊潤雄則以「仇富」為比喻，稱教師可講解貧富懸殊問題，但不應散播仇富概念。

暫兩停職兩離職 一面臨紀律聆訊

據本報了解，其中一名被停職的，為黃大仙龍翔官立中學教師，教育局曾深入調查該教師的試卷和教材，將展開紀律聆訊，料可能被「除牌」。另一津校教師亦被停職，他在上水天平邨被捕，被控兩項管有適合用作非法用途的工具罪。至於兩名離職的教師，是在學校調查時已離職。

教協會長馮偉華表示，校本教材如工作紙、附加資料等，由個別教師或學科團隊自製，多數由科主任把關，毋須事前予教育局檢查。一般而言，校本教材設計的基本原則是內容正確無誤、符合課程範圍和深淺程度，若是通識科教材更要提供多角度資訊、持平、不能歧視或偏頗。過往教師設計的教材有問題，學校多是發警告或勸喻，並監察教師是否持續改善，未曾聽聞被停職。

馮偉華：一般多警告勸喻 未聞停職

灣仔區校長聯會主席戴德正表示，甚少於學界聽聞有「教材不當」，校本教材「一般唔會出事」，但若出現「離經叛道」的教材，學生會提出意見，學校也應跟進。

（反修例風暴）