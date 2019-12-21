教職員被捕未被控 教局命研停職 楊潤雄：「逐一跟進」偏離學校 葉建源斥白色恐怖

教育局常任秘書長楊何蓓茵昨致函全港學校，表示學校就應否容許有關教職員續在校擔任教學工作引起討論，故於信中闡釋學校應跟隨的原則。她稱每宗個案情况不一，但學校須考慮《資助則例》、《僱傭條例》及與教職員簽訂的僱傭合約條款，作為「一般原則」。如有關教職員涉及與人身安全有關的嚴重違法行為，如縱火、暴動、管有危險品或違禁武器等而被捕及被檢控，學校應暫停有關教職員職務，為學生人身安全和健康成長着想，結案後，學校應立即檢視有關教職員在校服務的長遠安排。

指引函全港學校 楊稱非未審先判

楊何蓓茵又在信中說明，「如有教職員被捕，但未有被落案控以任何罪名，學校也須詳細檢視事件的性質和嚴重性，考慮教職員是否適合繼續在校擔任教學或其他工作」。

123操守投訴 13宗發信譴責警告

教育局長楊潤雄表示，過去數月大部分教師盡忠職守，但有一小部分「害群之馬」，令專業教育工作者「蒙羞」，認為教師是學生的重要楷模，須符合社會對教師的道德及專業期望。他說《資助則例》已列明若個別教師已經或有可能涉及嚴重刑事訴訟，學校可着令停職，保障學生安全，免受事件影響，強調是專業和適切安排，絕非「未審先判」。

另外，楊表示自6月至11月底，局方共收到123宗與教師專業操守有關的投訴，大部分涉及仇恨、挑釁及歧視言論或行為。他強調教師須「言行合一」，即使於社交平台發表個人想法，亦難免會有人轉載轉發，令社會對教師行業抱有懷疑。他又稱，不會以個別字眼判定教師專業操守失當；局方已就13宗完成調查的個案採跟進行動，包括發譴責信和警告信，相關教師如再次作出失德行為，局方會考慮按《教育條例》取消其教師註冊。

稱社交網言論「被轉載」惹操守質疑

學生方面，楊何蓓茵表示，學校須明確向學生及家長指出，校方會按既定訓輔機制處理學生違規行為，不會「姑息」；就曾犯法甚至曾被法庭判刑的學生，應採取合適的訓育輔導方法，引導重回正軌。而對於有學生被捕或被控的學校，她建議為相關學生制訂個人化長期訓輔計劃，加強教導正確的價值觀、正面思維等，並與家長緊密聯絡。

楊潤雄昨表示，信件說明對學校處理涉嫌違法教師及違規學生的要求，令學校有更清晰指引，如學校偏離指示，局方會「逐一跟進」。

葉建源斥教育局的說法是製造白色恐怖，香港的教育專業守則列明教師享有法律賦予的權利和基本人權，包括言論自由，質疑教育局額外增加仇恨言論等條件，甚至要規管網上私人領域的言論，形容此舉是思想審查。

明報記者

（反修例風暴）