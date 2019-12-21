「匯豐通報警方」說法現羅生門

警消息：戶口現大額提存 接銀行通知

警方消息人士稱，今次是銀行按機制通知有關「星火」的戶口不斷出現大額提存，且有關空殼公司報稱從事清潔用品貿易，但戶口不斷出入的金額與生意不對稱，故警方展開調查。他說，銀行發現可疑交易而通知「聯合財富情報組」（JFIU）是固有機制。

不過，另有消息人士稱，匯豐絕無主動聯絡警方關於星火帳戶的事。據了解，銀行若發現可疑交易，包括涉及欺詐及制裁，都要在JFIU上主動向警方及金管局匯報，但消息指匯豐對星火帳戶並無上述發現，因此無論在JFIU或是其他渠道，都沒有向警方主動提及星火帳戶事宜，更沒有報警。

匯豐：關帳戶與警行動港近况無關

匯豐發言人稱，該行從不輕率處理帳戶暫停或關閉決定，對於部分不實評論及揣測，匯豐表示失望。該行強調，在收到客戶有關處理帳戶餘額的指示後，於今年11月將帳戶關閉，整個過程與警方的拘捕行動無關，亦與近日香港的情况無關。事件中涉及的帳戶，其交易活動與開戶時所陳述的用途不相符，該行按照國際監管標準，作出關閉帳戶的決定。

（反修例風暴）