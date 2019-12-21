律師：另有小額籌款群組成員被捕

協助「星火」支援被捕者的義務律師黃國桐稱，警方以涉嫌洗黑錢拘捕4人是毫無理據，他舉例，若警方認為資金用作提供防具，可以涉嫌教唆藏有物品作非法用途等罪名拘捕，認為警方現時旨在凍結資產，令被捕人沒有保釋金等支援，「以法律藉口打擊異見者的公眾活動」。

612：斷被捕者支援 「司馬昭之心」

黃透露，數天前有一名通訊群組的管理員被捕，亦被指涉嫌洗黑錢。他說該類群組發起小額籌款，為年輕示威者提供生活費等，至近日被警方拘捕，他說已知目前至少涉及兩宗個案。他對警方以法律手段「打壓」異見者感傷感，但期望義務律師不要卻步，繼續支援被捕者，又認為日後會有星火2.0、星火3.0出現。

同樣支援被捕者的「612人道支援基金」，其信託人之一吳靄儀昨在商台《在晴朗的一天出發》說，對於警方以涉嫌洗黑錢拘捕「星火」成員感震驚，認為完全無證據及無根據。她說，政府無法阻止義務律師或其他律師幫助被捕人，便以此手段凍結資金，令被捕者無法得到律師費，「司馬昭之心路人皆見」。她說，每個基金做法不同，即使「星火」以保險作投資工具，「無論如何這不是洗黑錢的證據」。她說政府「虎視眈眈」，不單止打壓抗爭者，亦對任何提供支援的人或團體採取同樣手段。她說，政府有關做法會令市民更憤怒，「如果你凍結一個基金，一定有另外的基金出現」。

警：資助他人犯法 或涉串謀

警方昨晚在facebook上載短片，毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基稱，如果有人出錢資助其他人作犯法活動，未必觸犯洗黑錢罪，但就有可能干犯串謀或誘使他人犯罪。陳又稱，案件有人利用公司戶口買個人投資保險計劃，警方會從盜竊及欺詐方向調查。

4被捕者保釋 星火：支援沒影響

律師林炳昌稱，如果捐款人最初捐款的「初心」並非資助收款人犯法，或不是資助棄保潛逃的人，是完全無問題、合法。他認為，若警方以受助人被法庭裁定罪成，再倒過來指控捐款人資助犯法，「這是枉法」，強調凡事都要講證據，亦要有合理懷疑。他批評警方有關言論是為製造恐慌，阻嚇市民捐款。

「星火」昨午在facebook發文，稱4名被捕人前晚約7時已保釋外出，被捕支援工作「從沒受到影響」，會繼續全力支援被捕抗爭者。警方昨回覆本報，確認4名被捕男女已獲准保釋候查，明年1月中旬向警方報到。

明報記者

（反修例風暴）