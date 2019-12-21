警拘槍客起長短火逾百子彈 疑犯遇截查開一槍 警疑槍彈集會時用

疑犯涉去年除夕槍械案

據了解，警方接獲線報，昨晚9時許在翠屏花園截停一對男女，其間男子拔出手槍，並發射一槍，便衣探員即時制服開槍男子，女子則乘亂逃脫，事件中無人中彈。警方在現場檢獲一支懷疑半自動手槍，其性能有待槍械鑑證人員化驗。據了解，被捕男子涉及去年除夕一宗槍械案，正保釋候審。消息稱，有組織及三合會調查科高級警司李桂華昨事發時正在案發現場附近調查。至今凌晨，警方封鎖翠屏花園C座一單位調查。

警拉人觸發警民衝突

事發於昨晚9時許，數名男子在大埔安慈路3號發生衝突，並傳出一響疑似槍聲。網上短片顯示，3名男子在翠屏花園B座出入口制服一名灰衫男子，附近亦有一名男子舉手槍戒備，其腳旁地上有另一柄黑色類似曲尺手槍物體，有市民圍觀並查問發生何事，一名相信為便衣探員的男子向市民大呼：「第一樣嘢，槍唔係我哋開嘅！第二樣嘢，現場有無人受傷？……我已經出示咗委任證，唔好再走埋嚟！」被制服男子被查問時，曾大叫自己名字「蘇緯軒」（音），亦大聲讀出手機號碼，叫人協助通知親友。

長槍警戒備 催淚彈驅散市民

現場有市民聽到被制服男子講出個人資料，有人曾試圖上前營救，但遭阻止。

此時聚集的市民愈來愈多，其後有大批防暴警察到場分隔市民，雙方互相以強光電筒照射，警方先後舉起藍旗及黑旗，並施放催淚彈及胡椒噴霧驅散。多名身穿避彈衣及持AR15實彈長槍的警員在翠屏花園對開戒備，曾有警員舉起長槍瞄準。

2018年除夕至元旦日，警方突擊搜查全港13處地點，檢獲19支槍械，部分為仿製槍，拘捕7名男女。

經深入調查後，17歲報稱為救生員的男子蘇緯軒，被控以一項「意圖危害生命而管有槍械罪」，蘇之後一度被還押，交懲教署看管，至今年2月尾獲准保釋候訊。

（反修例風暴）

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