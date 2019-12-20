「幟哥」酒樓爆竊兇案疑犯被捕 稱拳打保安頭

現場為觀塘開源道64號源成中心。上周三（11日）凌晨，一名竊匪潛入1樓的鴻星酒家及2樓的龍皇酒家爆竊，偷去約5萬元現金。賊人逃走時，在後樓梯遭65歲陳姓男保安撞破，陳與竊匪糾纏，其間被推落樓梯，頭部撞牆，但仍奮不顧身抱着竊匪不放。竊匪襲擊保安頭部，再以衣架及枱布綁起保安手腳後離開。受傷保安員其後被同事發現並報警。

據了解，竊匪被捕後向警方表示自己拳打保安員頭部，惟警方在現場發現鐵槌，死者死因有待驗屍確認。

東九龍總區刑事總部（行動）警司胡家欣表示，上周三凌晨約4時接報，稱在上址任職夜更保安的男事主昏迷倒臥梯間，手腳被綁、頭部有傷，並被紙皮覆蓋，地下有大灘血漬。救護員將事主送往伊利沙伯醫院搶救，延至周六早上不治。

警方調查後發現上址兩間酒樓懷疑曾被爆竊，約5萬元現金不翼而飛，將案件列作謀殺及爆竊，至前日在牛頭角疑犯住所附近拘捕28歲男子，昨晚黑布蒙頭帶回兇案現場蒐證。

兩酒樓偷5萬 報稱無業

據了解，28歲被捕男子黃信霖報稱無業。警方相信疑犯單獨犯案，相信上址後樓梯為其中一個案發地點，會調查疑犯犯案動機、背景、兇器及有否涉及其他案件。