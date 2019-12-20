警署太子站噴漆 12歲童撤控判保護令

12歲男生早前承認10月3日在旺角警署及港鐵太子站B1出口外牆塗鴉。法庭早前索取感化及社會福利報告，辯方透露報告正面，被告知道自己用了不恰當方法表達意見；被告亦獲家庭及校方支持。

裁判官判決前問被告是否知道用了錯誤表達方式；而報告顯示被告與他人不相識，指他「人做你又跟住做」，相信案件帶來深刻教訓。裁判官按社會福利官建議頒下24個月兒童保護令，其間被告續與祖母同住；每晚7時至翌日早上6時宵禁，除非家人陪同或事先獲批；亦須按監管主任指示認識朋友及參與聯誼活動。裁判官下令撤銷控罪，明年6月18日跟進進度報告。

保安「光復屯公」藏刀劍斧囚一年

另外9月21日「光復屯門公園」遊行爆發警民衝突，男保安劉嘉駿（25歲）背包被搜出短劍、斧頭、軍刀及開山刀，早前承認一項管有攻擊性武器罪。裁判官昨判刑稱，雖然無證據證明被告是武器的物主，但有示威者把武器帶到現場，「合理推論就是，他們有需要的時候就會用」，可能令人受傷甚至死亡，決定判處入獄12個月。

擾記者兩人罰款守行為

9月15日北角區的巿民及示威者被毆事件，肇事地盤工人程世柱當日晚上10時許拍打《大紀元時報》記者的採訪器材，令對方的收音咪頭彎曲，被判自簽1000元守行為1年及須付訟費500元與賠償530元，刑事損壞罪獲撤控。另退休漢黃國強於同日向兩名有線記者的面上噴酒，承認兩項普通襲擊罪名，被判罰款2000元。

【案件編號：WKCC700025、TMCC1895、ESCC2669、2672/19】

（反修例風暴）