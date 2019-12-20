稱確保被告公平審訊 「不會不惜代價入罪」 梁卓然：遺憾被指政治檢控

「不會按執法機關指示行事」

2017年底上任刑事檢控專員的資深大律師梁卓然，發表任內第一份年報《香港刑事檢控2018》。年報序言提到，對巿民指控刑事檢控科「政治檢控」，梁卓然再次引述他在檢控周2018開幕儀式致辭時公開表示，感到「難受」。

梁重申，刑事檢控科檢控官負責秉行公義，職責確保所有被告都得到公平審訊，「不會不惜一切代價令被告入罪」，同樣地處理上訴案件上，除非信納被告是妥為定罪，刑事檢控科亦不會尋求維持所有定罪。

引雙學案判辭：法院工作非政治表態

梁卓然強調，檢控官不會按照執法機關的指示行事，而執法機構亦非其委託人或部門。檢控官在獲得執法機構證據後，先評估證據能否支持合理機會達致定罪，以及檢控是否符合公眾利益，更引述終審法院在「雙學三子」衝擊公民廣場案的判辭說：「法院工作不是政治問題表態，也不是裁斷某一套社會或其他範疇的價值觀另一套可取」。

年報列出數宗擾亂公眾秩序的案件，包括2014年「佔中九子」阻礙中環附近的公眾地方和道路，被控「串謀犯公眾妨擾」罪；莫嘉濤與10名被告在2016年旺角衝突案中向警員擲磚頭和玻璃樽，被控「暴動」；2017年青年新政梁頌恆被褫奪議席，與4人強行衝入立法會，被控「在立法會內參與非法集結」。上述案件全被裁定罪名成立。

檢控官人數創新高

另外梁卓然提到，刑事檢控科檢控官人數在2018年底已有145，為歷年之冠，而處理案件數目較2017年增加了11%，外判律師處理案件數目下跌19.9%。與2017年相比，刑事檢控科在裁判法院經審訊後定罪率上升兩個百分點，有57.5%，但區域法院及原訟法庭卻現跌幅，區院由2017年78.5%跌至2018年59.2%，原訟法庭由2017年70.8%跌至2018年67.9%。

明報記者

（反修例風暴）