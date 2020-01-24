許智峯眾籌330萬 私人檢控警方

擬告兩開槍警員等 最遲下月入稟

許智峯表示，現時投訴警察機制失效，質疑投訴警察課和監警會是「自己人查自己人」，提出私人檢控對抗警暴才可彰顯公義。他說曾接觸上述案件的受害人和家屬，他們仍面臨巨大壓力，包括擔心再被警方起訴、仍處於康復過程及面臨訴訟的經濟壓力，故未能親身提告，會由他提出私人檢控。

許計劃首階段申請「訴訟前文件披露」，要求警方披露催淚彈化學成分，最遲下月入稟；其後蒐集更多證據，申請禁制警方使用有毒的催淚彈。至於其他個案，他說已陸續蒐集證據，又呼籲市民提供證據。他說籌得款項將全數用於支付訴訟費用，亦會按法例由會計師核數監督；截至昨晚9時半已籌得逾11萬元。

另外，財委會今續審議公務員加薪，民主派議員早前要求將警隊加薪從公務員加薪項目抽起。紀律部隊評議會署任主席盧凱詩昨表示，對財委會至今未通過公務員加薪表示憤怒，認為公務員每年的薪酬調整，不能與個別部門或職系的表現掛鈎。

林志偉：提議將警隊抽出薪酬調整是人治

警評代表、警察隊員佐級協會主席林志偉表示，警務人員過去6個月「竭盡所能、盡忠職守」，認為有議員提議將警隊抽出薪酬調整，「完全偏離薪酬趨勢調整的制度，這已經是人治」。許智峯回應林志偉表示，民主派要求分拆警員加薪是具彈性的做法，強調民主派是支持其他公務員，「要怪就要怪政府」，斥政府未有接納民主派的建議。

（反修例風暴）