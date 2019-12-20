裁失當教師稱申辯無門 教協斥教局草率不公

9宗個人社交平台言論被追究

教局：不論行為是否在校內發生

教育局稱，不恰當的言論除有損教師的專業形象，亦對學生帶來不良影響，因此不論行為是否在校內發生，都定必嚴肅處理及跟進。教育局又稱，會要求學校調查及跟進屬下教師行為失當的指控，被投訴的教師在過程中有充分機會向學校申述，如投訴初步成立，會要求教師書面陳述，他們可提出會面（見表）。教育局長楊潤雄昨亦去信全港中小學，稱教育局會根據《教育條例》，嚴肅跟進每宗涉及教師專業操守的個案，若情節嚴重，會考慮取消有關教師的註冊。

教協昨召開記者會，表示8月起接獲20多宗被投訴教師求助個案，17人涉個人社交平台言論，9宗被裁定專業失當，2人收譴責信、1人收勸誡信（advisory letter），其餘未知懲處。

教協：裁「罪成」後方接觸事主

教局：教師可提出會面

教協會長馮偉華稱，5名被投訴者於立案及調查過程，無任何教育局人員接觸他們。馮稱教育局間接透過學校調查，要求校方回應數項問題，「局方首次接觸涉事教師，已是告知他們被裁定專業失當」。

立法會教育界議員葉建源稱，教師於個人社交帳戶的帖文皆屬朋友限閱（friends only），想在私人領域發表感想，認為教育局接受此等投訴，是侵犯教師私隱。他認為教師與港人一樣享有言論自由，教育局把這些私人言論放大，視為專業失當，聲稱有可能取消教師註冊，是散播嚴重白色恐怖。

裁決沒述教師帖文如何損專業

馮說被投訴者收到的裁決，「大多是一兩頁，概括說被投訴內容，然後就已指出其違反專業操守，造成不良影響等」，未有清晰和具體闡釋，涉及言論對教育專業形象損害等，認為教局做法草率。

教育局強調會全面考慮每個個案的事實和情况，包括事件背景、事件本身、對整個教育界影響、對學生影響，以及參考過往例子和考慮當事人的申述，才作出懲處或勸誡。

教協要求涉及教師紀律問題都應安排聆訊會面，教師也應該可由工會代表或律師陪同；並應交由現行組織、有民選代表的教育人員專業操守議會審視投訴。

明報記者

（反修例風暴）