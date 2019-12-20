民主派料難遏基金再現 規模碎片化

周浩鼎促「堵截暴徒財政來源」

區諾軒說，612人道支援基金和星火同盟可以成立，是因為獲得公民社會信任。他說星火被打壓確會增加支援抗爭者的難度，例如市民可能沒這麼容易捐款支持抗爭者，而抗爭者亦可能比較難領取支援；日後或會有其他小型抗爭基金出現，但需時與民間建立信任。區又指出，日後成立的支援基金或組織，要更小心行事，特別是要了解警方用什麼理由取締星火。

曾多次為星火同盟街站站台的香港民族陣綫發言人梁頌恆表示，警方取締星火增加支持抗爭者的難度，稱現時「失去了一個窗口」提供支援。梁又說，料警方將逐一清算支援抗爭者的組織，但相信港人不會輕易被擊倒，將更強烈地向政府表達不滿。

民建聯立法會議員周浩鼎敦促律政司盡快嚴肅跟進和處理相關檢控，「堵截暴徒財政來源之外，亦要顯阻嚇性。怠慢處理則是變相縱容非法暴亂」。

（反修例風暴）