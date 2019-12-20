律師斥洗錢指控離晒譜 倘違法「市民應停捐慈善機構」

警方昨以懷疑「洗黑錢」、有大量資金流出流入空殼公司等原因，採取行動針對支援被捕者及在囚者的星火同盟。律師林炳昌解釋，「洗黑錢」罪行是指任何人如明知或有理由相信，所處理的款項屬於可公訴罪行的收益，就屬違法。

款項用途倘不符宣稱 涉欺詐非洗錢

林表示，星火收取捐款的方式與不少團體或政黨無異，根本難以確定捐款與犯罪收益有關，此個案「離晒譜」；而為避免令收取捐款的組織被指「洗黑錢」而被捕，他呼籲市民未來可停止捐助任何機構。林同意如收款人將款項用於並非公開籌款宣稱的用途，有可能涉及欺詐，但與「洗黑錢」是兩回事。

響應「幫手足」捐款不違法

大律師何旳匡亦指出，除非捐款者明知款項將用於非法用途，否則如果市民當初是響應星火「幫助手足」而捐款，不會違法。即使星火將生活費交予受助人後，該人將款項用作非法用途亦並非星火或捐款人的責任，「正如警察福利基金將款項交予受助警員後，警員之後違法亦不是基金的問題」。何又強調，收取捐款後，星火如以信託方式透過空殼公司或他人購買保險產品等投資，本身亦不見得有問題。

受助者犯法 非捐款人星火責任

至於星火同盟提供的被捕支援，本身亦有擔任義務律師的何旳匡說，律師是因提供服務而收費，此舉不屬「洗黑錢」範圍，否則所有被告不能獲得法律支援。他作為大律師，由事務律師聘請，但亦強調不介意因星火資金被凍結而未能收取費用。

（反修例風暴）