警指涉洗錢拘「星火」4人 凍7000萬 稱戶口大量「可疑現金交易」 眾籌平台斥抹黑

警稱不排除基金作「青年活動報酬」

星火同盟昨晚在facebook專頁發聲明，譴責警方企圖以失實陳述，將該平台的運作扭曲成洗黑錢等惡意用途，意圖抹黑星火及其他支援頻道；又表示所有被捕者已有律師跟進，暫不會發布更多有關案件的資訊。

寓所檢防具16.5萬元超市券收據

警方稱，有關眾籌銀行戶口由空殼公司登記，半年來籌得8000萬元。毒品調查科財富調查組早前發現有關戶口有「大量可疑現金交易」，與空殼公司業務不符，遂調查，昨晨拘捕4人（17至50歲），並在4人寓所檢獲13萬元現金、6支箭、兩支雷射筆、16.5萬元超市現金券（3300張）的收據以及大量防具。警方亦凍結銀行7000萬款項，強調行動前與律政司多次商討。

款項多自本地 兩成現金存入

投資個人保險 公司負責人受益

毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基稱，調查發現，該戶口相當大部分款項用作投資個人保險產品，受益人為空殼公司負責人，並不尋常；有關空殼公司過去幾年並無交稅，部分被捕者收入不高，戶口接收的錢與公司業務及被捕者收入不相稱。他又稱，檢獲超市現金券的收據，不排除基金「可能某程度上畀年輕人出來活動作為報酬」。他說基金在網上聲稱「支援近日在暴力示威活動被捕人士」，調查發現該基金「有畀到錢小部分被捕人」，「好多畀咗啲唔知咩嘅人」。基金大部分款項由本地存入，兩成為現金存入，會追查有否海外資金。

支援被捕者犯法否 警：問題複雜

被問及支援示威者是否犯法，陳偉基說，如有人相信有關金錢為犯罪得益仍去處理，有可能涉洗黑錢，如「畀錢人去犯法」，本身除了涉洗黑錢，亦涉協助或教唆犯法。至於如有人犯法被捕後，市民提供支援是否犯法，他稱問題複雜難一概而論。

17歲理大生開戶公司董事被捕

3男1女被捕者包括17歲理大生余昕鈺、22歲女文員雷凱貽、28歲文員吳挻愷及50歲人事經理王慕雄。據了解，涉事眾籌銀行戶口登記公司為「全盛服務管理有限公司」，公司註冊處資料顯示，王慕雄為唯一董事及股東，登記地址為上環一商廈。本報記者昨晚到上址，發現辦公室外名牌為「迪勤顧問」，未見「全盛服務」，亦未有人應門。本報再到王報住的西環住所，家傭稱王通常晚上約8時回家，但昨晚近8時仍未見蹤影；被問到警方曾否上門，家傭支吾以對。

基金戶口上月被匯豐銀行停用。據了解，星火登記的為商業戶口，但銀行發現有關戶口非作商業用途，過去數年戶口活動少，近月則有大量現金流，且非商業用途，而「星火同盟」本身亦無公司或社團註冊，遂關閉有關戶口。王遂將款項分給數名與星火關係密切成員的戶口分批持有。警方留意到有關現金流的模式與洗黑錢相似，遂調查。警方亦會調查是否有人將眾籌款項作私人用途，是否涉盜竊等罪行，亦會調查資金來源及流向，最終是否控以洗黑錢罪仍屬未知數。

前義工質疑高調拘捕圖嚇市民割席

本報接觸到一名不願透露姓名星火前義工，他稱星火義工是自願加入，「都是有心人」，據他所知，早幾年星火只有數名義工，「我都是經朋友轉介才加入到」。他又表示，星火除支援被捕者的律師費，也會向有需要示威者提供部分生活費甚至物質資助，如學生所需的書本。他認為警方是次高調拘捕星火相關者及申請凍結7000萬捐款，「是否意味警方想藉高調行動嚇市民割席，及令捐款的和理非擔心？可能是開始清算與反送中運動有關的人」。

明報記者

（反修例風暴）

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