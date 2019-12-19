台灣相思樹幹粗不易倒 巴士撞後受力大

詹志勇又說，以往本港種植了大量台灣相思，近年政府正更換其他樹種，因台灣相思只有約70年壽命，而昨日被撞擊的樹估計亦有50至60年樹齡。

涉事屬直路 非交通黑點

道路安全研究委員會成員、理工大學土木及環境工程系助理教授施能藝說，涉事路段並非交通黑點，而且是直路，沒有急彎，即使路旁種植樹木，理論上不會帶來風險，「除非是樹木沒有好好修葺，樹身傾斜或樹枝打橫生，便會影響行車」。他說相對於外國，本港因撞樹導致的嚴重交通意外少之又少，「外國很多郊區公路燈光不足，路面視野模糊，因此當地會為樹身塗白色漆油，幫助司機辨別」，但認為同類情况不適用於今次意外。

上角脆弱 有新巴會裝防撞

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰稱，巴士車頭左上角車頂位置較脆弱，新巴行走赤柱路線的巴士，會在車頂外部角位安裝防撞裝置，九巴則沒有。

路政署表示，署方每日派員巡查轄下快速公路路面，如發現有樹枝伸出行車道對行車構成影響，會即時安排盡快修剪，以保障道路使用者安全。署方正與有關部門跟進粉嶺公路車禍。