上層未裝安全帶 巴士輕身下層較安全

巴士無防撞測試

專家：玻璃多 抵禦力遜私家車

營運工程師學會副主席馮敏強表示，巴士的構造是在車架上鋪鋁板，且車身使用大量玻璃，防撞能力較私家車差，由於巴士下層有機器阻擋，抵受撞擊力能力較好，但上層只有鋁板，一旦受撞擊，容易被外物大面積掀起車身部件。不過，他認為由於要考慮車身重量和耗油量等問題，加厚巴士車身未必實際，「是否有必要做到好似裝甲車一樣？」而現時本港巴士沒有防撞測試，由於巴士非大量生產，巴士公司未必能安排一輛巴士測試撞擊力。

根據立法會文件，政府多次就巴士防撞能力回應議員質詢，2008年時任運房局長鄭汝樺稱巴士投運前「均須接受運輸署全車檢驗及傾斜測試」，但稱「國際上一般沒有專為巴士而設立撞擊測試要求」。至2016年，時任運房局長張炳良回覆，本港所有巴士均符合歐盟設計標準，而巴士使用的玻璃要符合歐盟球體撞擊測試，但無正面回應車身防撞力。

九巴2月推安全措施 未全面落實

另外，去年2月大埔公路九巴19死車禍後，政府今年1月公布專營巴士服務獨立檢討委員會調查報告，委員會向政府提出45項建議，主要涉及提升巴士安全設施，但多項至今未全面落實。九巴2月宣布，新購巴士會全車安裝安全帶、電子穩定系統、超速提示器及睡意監察系統。現役巴士方面，九巴當時稱預計未來兩至三年可於現役約1000輛巴士上層加裝安全帶，記者昨日現場所見，未見涉事巴士上層加裝安全帶。

理大機械工程學系榮休工程師盧覺強說，以昨日車禍情况，加裝安全帶也只能防止乘客被拋出車致死，但難逃「削頂」之災，他更關注事發一刻是否涉及人為疏忽或機件故障，否則「架車（巴士）這樣直剷撞樹，很難不被撞散」。