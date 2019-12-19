上層「成車血」 座椅蓋女客 往粉嶺送信 社署職員遇難

斷耳骨六旬翁：與死神擦身

年近70歲的朱先生事發時在巴士上層右排，他憶述事發後上層車廂「成車血」，坐在他左邊的女乘客被座椅蓋着，失去知覺，後來得悉她是死者之一，更據聞死者「腸都跌出來」。朱先生送院，左耳軟骨斷裂需縫5針，他回想事發時車速正常，「視線好靚」，認為車禍因撞樹所致，又指巴士撞樹後向前駛了一陣才停下。他自言與死神「擦身而過」，非常幸運，「要劏條東星斑還神」。

下層客：聞巨響 見亮光始知上層劏開

坐在下層靠右邊的乘客何先生說，事發時突然聽到巨響，車廂「拋一拋」，最初以為巴士撞到物件或車，但望向前方時看見亮光從上層直射下層，始知上層被劏開，大部分車窗爆裂。他看見有人倒卧車旁，相信是被拋出車外，「情况好恐怖」。

輕傷者泛淚：有乘客「手被折」

一名不願具名的輕傷市民經治理後昨晚離開大埔那打素醫院，她受訪時聲音抖震、眼角有淚，稱當時在下層最後排位置，突然巴士急煞，她和其他乘客馬上下車，其間看見兩名乘客躺卧車廂內，其中一人「手被折成不自然的狀態」，車廂及部分乘客身上均有木屑，相信車禍與撞樹相關。她又說，由金鐘上車至粉嶺的車程穩定，不覺得車速太快，事後乘客有秩序地下車，在路邊冷靜等候救援。

政務司長張建宗證實其中一名遇難女乘客是粉嶺社署感化部同事，據悉她當時正乘巴士往粉嶺送信件。張建宗強調政府會盡一切努力提供協助。

明報記者