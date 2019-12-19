九巴撞欄撼樹 劏頂6死39傷 兩人拋車外 傷者最小3歲 司機被捕

政府及醫管局啓動應變機制。意外起因由新界北總區交通部跟進，重案組亦會調查會否涉及刑責。九巴安全總監關智偉表示，涉事巴士車齡5年，前日完成每月驗車程序，結果顯示合格。涉事車長56歲，加入九巴18年，駕駛978路線有兩年多，今年9月完成驗身，健康狀况良好，前日是休息日。車長上一次於2017年在車廠倒車時有輕微意外。

978車齡5年 前日驗車合格

3男3女死者年齡由31歲至59歲，據了解兩人為拋出車外的男女，3人在上層左前方被發現，1人在巴士樓梯。39名傷者介乎3至74歲，包括一名12歲兒童；經治理後5名輕傷者已出院，另34人需留醫，當中6人嚴重、28人穩定。

上層客披血頭靠窗 5個當場死

事發於昨午4時許，該輛978線九巴由灣仔北開往粉嶺華明邨，沿上水粉嶺公路往沙田方向行駛，至松柏塱對開時，突偏離行車線撞向左邊防撞欄，滑行約7米後猛撼向欄外一棵大樹，巴士左邊車頂被劏開，車輛再衝前約20米始停下。兩男女乘客被拋出車外；有左邊上層乘客被夾在座椅與地板之間；一名乘客頭部靠在窗邊，血不斷往下流。

座椅跌車外 部分頂蓋掀開卡樹椏

消防到場，先將拋出車外女乘客送院，並以鋼梯爬到巴士上層逐一將傷者救回地下安全位置。消防區長（新界北）李銘基表示，5名乘客當場證實死亡；40名傷者分別由救護車送往4間醫院，當中一名女乘客搶救後不治。

事後九巴車頂被劏開，上層左邊前方部分地板損毁，左邊上層車窗全部爆裂。遭猛撼的大樹，部分樹椏折斷，巴士部分頂蓋及左邊車頂支柱卡在樹椏。消防員以鋼梯爬上大樹協助蒐證，警方亦在車廂內及附近一帶路面蒐證。

無煞車痕 警：未曾收樹木影響行車報告

新界北總區交通部調查及支援組陳少鳴警司表示，現場路面無發現煞車痕，將循司機駕駛態度、健康狀况、車輛機件性能及路面情况等方向調查意外起因，相信事發時巴士有50多名乘客，約10人自行離開現場；車長酒精呼氣測試為零度，意外起因由交通部特別意外調查組跟進。他又稱，沒有收過樹木影響行車狀况的報告，呼籲乘客及目擊意外的人，致電3661 7297或3661 7298與警方聯絡。

特首林鄭月娥、運房局長陳帆、食衛局長陳肇始昨晚8時半到達北區醫院，逗留約半小時。林鄭月娥表示對車禍感到震驚及難過，政府及醫管局已啓動應變機制，醫管局指揮北區醫院醫護到車禍現場協助傷者分流，5間醫院各設跨部門支援站，支援死傷者及其家屬。國務院港澳辦發言人徐露穎表示對遇難者表示沉痛哀悼，祝願傷者早日康復。

司機駕昨日最後一轉車

有九巴車長透露，涉事車長昨晨近7時上班，先獲安排駕駛78K，之後駕駛另一條過海線，事發時駕駛978是其昨日駕駛的第三條路線，他昨天工時約9個多小時，事發時正駕駛昨日最後一轉車。汽總九巴分會主任黎兆聰稱，車長驗身程序包括抽血、照心電圖、驗眼和量血壓等，一般而言，有心律不正或心臟病不適宜做車長；若有血壓、膽固醇等問題而可用藥物控制，通常可繼續當車長。

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