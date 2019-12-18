雖保1/3否決權 陳淑莊：人手更緊

【明報專訊】民主派區諾軒和新民主同盟范國威喪失立法會港島和新界東議席，非建制派在地區直選組別少了兩席，在立法會佔24席，仍保住佔全體議員三分之一的「關鍵否決權」。立法會有部分議案要經出席會議的議員三分之二多數票支持，方獲通過，例如政改方案、譴責議員議案。早前建制派提出彈劾因佔中案被定罪入獄的公民黨陳淑莊和社福界邵家臻，就因為無法取得在席議員三分之二贊成而被否決，二人議席得保。
夠票拒譴責議員議案
身兼民主派會議召集人的陳淑莊表示，民主派在議會屬少數，失去兩議席後，人手更緊絀，但未失去表決重要事項的否決權，未來民主派會更好分配人手。現時最新的立法會建制和泛民議席分別為43（包括立法會主席梁君彥）和23席，還有1席醫學界陳沛然。立法會尚有原屬社民連梁國雄的新界東一席未補選，現時區和范失去議席，議員數目由69名變成67名，通過政改方案、譴責等議案最少要45票，意味建制派尚未夠票。
議員提出的議案，要經分組點票表決。經過去年兩次補選，民主派早已失去在地區直選人數佔多的優勢，失去分組點票否決權，現時區、范失去議席，進一步擴大與建制派的差距，但無影響整體大局。在地區直選中，民主派有14席，建制派有18席。