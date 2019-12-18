雖保1/3否決權 陳淑莊：人手更緊

夠票拒譴責議員議案

身兼民主派會議召集人的陳淑莊表示，民主派在議會屬少數，失去兩議席後，人手更緊絀，但未失去表決重要事項的否決權，未來民主派會更好分配人手。現時最新的立法會建制和泛民議席分別為43（包括立法會主席梁君彥）和23席，還有1席醫學界陳沛然。立法會尚有原屬社民連梁國雄的新界東一席未補選，現時區和范失去議席，議員數目由69名變成67名，通過政改方案、譴責等議案最少要45票，意味建制派尚未夠票。

議員提出的議案，要經分組點票表決。經過去年兩次補選，民主派早已失去在地區直選人數佔多的優勢，失去分組點票否決權，現時區、范失去議席，進一步擴大與建制派的差距，但無影響整體大局。在地區直選中，民主派有14席，建制派有18席。