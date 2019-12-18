拒納區諾軒「Plan B」論 馬道立：提選舉呈請必想挑戰結果

官促舉證「代表」周庭

區方：周已函法庭確認

甫開庭時，代表區諾軒的大律師詹鋌鏘表示他以「Plan B」替周庭出選，希望法庭行使酌情權，保留他的議席。常任法官張舉能遂要求區諾軒提出證據，證明他真的代表（act on behalf of）周庭出選。詹鋌鏘表示，周庭已去信法庭，確認區的「Plan B」身分。

終院首席法官馬道立質疑，周庭早前提出選舉呈請，必然希望剝奪區諾軒的議席，而區的一方現時又形容他是代周庭出選的「Plan B」。馬官隨即問周庭一方，是否希望剝奪區諾軒的議席，代表周庭的大律師譚俊傑表示立場中立。但馬官不接納說法，強調選舉呈請「是嚴肅的法律程序，不是遊戲」，選舉呈請本身的程序中立，但選舉呈請人必然有意挑戰選舉結果，令當選人失去議席。另一上訴人范國威則採納區諾軒一方的陳辭。

短暫休庭約10分鐘後，終院3名法官決定駁回兩人的上訴許可申請，書面裁決理由押後頒布。

【案件編號：FAMV307 & 324/19】