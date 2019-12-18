終院拒批上訴許可 區諾軒范國威失議席 泛民促補選 建制保留選管稱忙

【明報專訊】終審法院昨日拒絕批出民主派區諾軒和新民主同盟范國威的選舉呈請上訴許可，二人即時喪失立法會議席，港島及新界東議席出缺。政府會否安排補選成為關注點，但政府和選管會都無確實答覆會否安排，選管會表明正忙於處理區議會選舉善後及明年9月立法會籌備工作，要審視人力是否切實可行舉行補選。建制派批評勞民傷財，抗拒辦補選。民主派促盡快補選，質疑政府是因憂慮補選變「公投」、再現「民意海嘯」，而拖延程序不安排補選。
明報記者
根據《立法會條例》，在立法會秘書宣布議席出缺後，選管會會按照相關法例、實際情况、是否切實可行等，考慮安排補選。根據該條例第36條，補選不得在立法會現屆任期結束前4個月內舉行（見另稿）。
選管稱需檢討區選安排籌備立選
本屆立法會任期於明年9月30日完結，會否在5月31日或之前舉行補選，選舉管理委員會回覆查詢時說，鑑於明年將舉行大規模的立法會換屆選舉，當中籌備工作涉及龐大的人力、物力，「選舉事務處正全力作各方面的預備」；而剛過去的區選遇上前所未有的挑戰，選管會正與選舉事務處仔細檢視上述選舉安排，在選舉完結後3個月內向特首提交報告書。因此，對於立法會補選，選管會必須認真審視「實際具體情况，當中包括人力資源安排，以及是否切實可行等作出考慮」。政制及內地事務局長聶德權對補選不置可否，稱選管會「會按實際情况和可行性，根據事實、所需要的相關人力資源、地方等方面來考慮」，選管會稍後會公布。
葉劉指勞民傷財 鄧家彪：隨時準備
去年新民黨派陳家珮出戰港島補選，該黨主席葉劉淑儀認為不會有補選出現，因為補選要時間籌備，「搞得來、選完任期都完」，她認為，為任期太短的議席搞補選是「勞民傷財」。至於倘補選，該黨會否派人出戰，她稱候選人準備參選也要時間，他們正準備明年9月的立法會換屆選舉。
在去年新界東補選挾工聯會、民建聯「雙牌頭」出戰的鄧家彪回應表示，倘有補選「我隨時準備（出選），不怕輸」。不過，他說是否需要補選是法律問題，最近立法會任期完結而出現的補選，是湯家驊在2015年10月1日辭立法會議員引發的2016年新東補選，當時也要近5個月後的2016年2月28日才能投票。他表示，要從務實角度看待補選問題，政府要向律政司了解清楚，會期結束前4個月不得有補選的詮釋，若以明年7月中立法會休會計，便不夠時間舉行補選，但以本屆立法會任期完結的明年9月30日來計，則夠時間。
區范同考慮再選 「可作五大訴求公投」
民主派促政府盡快按法例辦補選。區諾軒和范國威都表示，一旦有補選，都會考慮再次參選。范說，目前議會中少了兩名代議士，為了公眾利益，政府應該盡快辦補選；而在政治層面上，反修例風波尚未出現民意逆轉，補選可以作為一個變相公投，展示市民對爭取五大訴求的決心，但擔心政府會因而拖延辦補選。區諾軒說，按照法例政府是需要辦補選，他強調補選是源於多次的DQ（取消資格）事件，斥政府刻意製造「選民疲勞」。
香港眾志秘書長黃之鋒表示，現時最擔心政府會以不同藉口拖延不辦補選。他分析稱，民主派在區議會選舉中大勝，政府怕輸，因此抗拒再辦補選，政府亦不希望見到在2020年立法會大選前再出現「民意海嘯」，令補選變為一個「公投」。
公民黨黨魁楊岳橋表示，政府是應按照規矩辦補選，不應任由兩個議席長時間出缺。被問到是否應由區諾軒和范國威出戰補選，楊回應說二人無犯錯，是政府犯錯令二人失去議席，但他們是否出選要視乎個人意願。觸發選舉呈請的劉頴匡也表示，政府應該盡快舉行補選。
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676