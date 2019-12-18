終院拒批上訴許可 區諾軒范國威失議席 泛民促補選 建制保留選管稱忙

明報記者

根據《立法會條例》，在立法會秘書宣布議席出缺後，選管會會按照相關法例、實際情况、是否切實可行等，考慮安排補選。根據該條例第36條，補選不得在立法會現屆任期結束前4個月內舉行（見另稿）。

選管稱需檢討區選安排籌備立選

本屆立法會任期於明年9月30日完結，會否在5月31日或之前舉行補選，選舉管理委員會回覆查詢時說，鑑於明年將舉行大規模的立法會換屆選舉，當中籌備工作涉及龐大的人力、物力，「選舉事務處正全力作各方面的預備」；而剛過去的區選遇上前所未有的挑戰，選管會正與選舉事務處仔細檢視上述選舉安排，在選舉完結後3個月內向特首提交報告書。因此，對於立法會補選，選管會必須認真審視「實際具體情况，當中包括人力資源安排，以及是否切實可行等作出考慮」。政制及內地事務局長聶德權對補選不置可否，稱選管會「會按實際情况和可行性，根據事實、所需要的相關人力資源、地方等方面來考慮」，選管會稍後會公布。

葉劉指勞民傷財 鄧家彪：隨時準備

去年新民黨派陳家珮出戰港島補選，該黨主席葉劉淑儀認為不會有補選出現，因為補選要時間籌備，「搞得來、選完任期都完」，她認為，為任期太短的議席搞補選是「勞民傷財」。至於倘補選，該黨會否派人出戰，她稱候選人準備參選也要時間，他們正準備明年9月的立法會換屆選舉。

在去年新界東補選挾工聯會、民建聯「雙牌頭」出戰的鄧家彪回應表示，倘有補選「我隨時準備（出選），不怕輸」。不過，他說是否需要補選是法律問題，最近立法會任期完結而出現的補選，是湯家驊在2015年10月1日辭立法會議員引發的2016年新東補選，當時也要近5個月後的2016年2月28日才能投票。他表示，要從務實角度看待補選問題，政府要向律政司了解清楚，會期結束前4個月不得有補選的詮釋，若以明年7月中立法會休會計，便不夠時間舉行補選，但以本屆立法會任期完結的明年9月30日來計，則夠時間。

區范同考慮再選 「可作五大訴求公投」

民主派促政府盡快按法例辦補選。區諾軒和范國威都表示，一旦有補選，都會考慮再次參選。范說，目前議會中少了兩名代議士，為了公眾利益，政府應該盡快辦補選；而在政治層面上，反修例風波尚未出現民意逆轉，補選可以作為一個變相公投，展示市民對爭取五大訴求的決心，但擔心政府會因而拖延辦補選。區諾軒說，按照法例政府是需要辦補選，他強調補選是源於多次的DQ（取消資格）事件，斥政府刻意製造「選民疲勞」。

香港眾志秘書長黃之鋒表示，現時最擔心政府會以不同藉口拖延不辦補選。他分析稱，民主派在區議會選舉中大勝，政府怕輸，因此抗拒再辦補選，政府亦不希望見到在2020年立法會大選前再出現「民意海嘯」，令補選變為一個「公投」。

公民黨黨魁楊岳橋表示，政府是應按照規矩辦補選，不應任由兩個議席長時間出缺。被問到是否應由區諾軒和范國威出戰補選，楊回應說二人無犯錯，是政府犯錯令二人失去議席，但他們是否出選要視乎個人意願。觸發選舉呈請的劉頴匡也表示，政府應該盡快舉行補選。

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