何滿添校長病逝 同業：他敢言護孩子 6月促擱修例 終年58歲

善德校長 投身教界近40年

該校於校網張貼訃告，稱何校長多年來熱心教育事業，校監以及校董會各成員、該校全體師生深表哀痛。校方接受本報查詢稱，何校長昨晨10時在沙田醫院離世，家人、教職員陪伴在側；何校長早前知道自己病情不穩，故提早11月尾交棒副校長任署理校長。校方將於下月4日（周六）上午10時至12時舉行追思會。

持續半年的反修例運動蔓延至中學，有學生罷課甚至被捕。何滿添今年9月接受本報訪問時說，罷課學生需要被聆聽，而非割席，「唔通我報警拉我啲學生咩？我唔會囉。你要跟他割裂，捨棄互相信任的師生關係，目的是禁止表達政治訴求，是否真的做到？只會激起更大反彈。一個願意接納聆聽學生的學校場所是個避風港，在動亂時勢、聞催淚彈的年代，是否可相對和平一點去處理？」

何滿添2004起出任佛教善德英文中學校長，亦為通識教育教師，過去多次在報章撰文，他今年開學前於《明報》的文章提到：「無論他們（學生）有否參與運動，一到9月2日開課，他們回校，就是我們最疼愛的學生。」

校長兼好友：帶頭減班團結荃葵青

區內校長有手足情

津貼中學議會當然執委、獅子會中學校長林日豐憶述2011年時，中一學童人口下降，學界恐有殺校潮，何校長時任荃葵青區中學校長會主席，游說區內中學參與「自願優化班級結構計劃」，「何校長所任職的善德中學，是區內受歡迎英中，但都願意帶頭減班」，事後因着荃葵青區團結一致，造成漣漪效應，感染更多他區中學參與。

林日豐說，獅子會中學與善德中學地理上「街頭街尾」，與何校長10多年關係密切，對其離世感到傷心、不捨得。林校長稱，公事上，兩人先後任荃葵青區中學校長會主席，合作無間，私下兩人分屬好友，「一起踢波，齊上齊落」；「以前我們叫『雙肥』，因兩個都幾肥，他就叫肥添」。林校長稱，區內校長很有手足情，不時訴苦互勉，「何校長好喜歡吃燒腩仔，他在醫院時，我們一直鼓勵他病好後再一起食燒腩仔」。

楊潤雄：積極有為 永遠懷念

中學校長會主席鄧振強形容，何校長是願意守護孩子的人，「關顧學生需要，例如9月開學時，他知道學生想在反修例議題上表達意見，他保護孩子，讓學生於學校安全環境下表達」。立法會教育界議員葉建源稱，何校長為人爽直，敢於發聲，重視公義，此鮮明作風在學界較少見。

教育局長楊潤雄稱，何校長是一位積極有為的校長，多年來擔任地區校長會主席，與一眾校長及教育局並肩作戰，克服教育界面對的困難和挑戰，會永遠懷念他。