傳退股退休 主席陳國強：到時會講

TVB去年投資星美（0198）債券「中伏」，市傳大股東兼TVB副主席黎瑞剛擬進一步追究事件，與近日的退休兼退股傳聞，陳國強昨日回覆本報查詢時說「退休件事全公司都知，但唔關其他嘢事」，又強調「（星美債券投資）已經係歷史問題，退休同呢啲問題無關」。市場近日圍繞TVB的傳言眾多，甚至有內地媒體引述內地財經界消息指傳出阿里巴巴計劃入股TVB，陳國強則簡單說「我都唔知」。

根據《廣播條例》的持牌條件，免費電視台每次董事會須有過半數均為居港7年人士擔任董事，同時亦要得到特首會同行政會議通過及確定。但陳國強、黎瑞剛、執行董事許濤及執行董事兼行政總裁李寶安共4人，因涉跨媒體經營，或任職該等跨媒體相關事業董事，屬「不符合持牌資格人士」，但在2016年8月獲特首會同行政會議批准其控制免費電視台的資格，可以繼續對TVB行使控制權。假設陳國強退任，其接任人亦須符合條例的持牌條件。

丈夫稱王雪紅「無虧損八成」

至於王雪紅方面，其丈夫兼TVB非執行董事陳文琦，昨日透過台灣TVBS（下稱TVBS）回應股權變動傳聞時表示：「王雪紅個人名下大多數TVB持股，已於轉投資TVBS時出售完畢，絕無外界傳言虧損八成之事；而王雪紅個人之投資和陳國強先生並無連帶關係，特此說明。」