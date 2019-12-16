慶回歸前 澳門多名傳媒人遭警告「慎言」

【明報專訊】國家主席習近平將於周三至周五（18至20日）到澳門出席當地慶回歸20周年活動。慶回歸前夕，澳門多名新聞工作者稱受到身分不明的人要脅，包括被警告要小心言行。澳門傳媒工作者協會譴責任何不明來歷的恐嚇，以及侵犯新聞自由的惡行，稱這是過去20年回歸慶典前都未出現過的干預。協會促請中央和澳門政府履行「一國兩制」承諾，令《基本法》保障的新聞自由不受損害。
協會譴責 促履行「一國兩制」承諾
此外，噴射飛航表示，按澳門相關部門指示，因應安檢工作，今日起至周六（21日）的港澳航班調整至每30分鐘一班，亦會按有關部門指示臨時調整航班，不作另行通知。現時往來港澳的航班在日間是每20分鐘一班，夜航就每30分鐘一班。
按當局指示 噴射飛航減班次
時事評論員劉銳紹分析，澳門提升保安級別，甚至減少港澳航班，主要是基於安全考慮和避免慶回歸期間發生政治事故。他說，香港最近出現連串衝突，澳門在保安問題上要做到「滴水不漏」，避免香港的緊張氣氛傳入澳門，影響當地慶回歸的氣氛和穩定。另一方面，就是要避免發生政治事故，即當國家領導人出席慶回歸活動時，不可讓他們見到任何抗議標語和聽到口號等。
另外，新華社刊出多篇「澳門回歸20周年」的系列報道，詳述澳門20年來如何與內地共享發展機遇、融入祖國發展大局，包括成為「橋樑」，連接「一帶一路」沿線的葡語國家。
發改委：國家對澳高度信任
國家發展改革委負責人在專訪中稱，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確澳門作為大灣區四大中心城市之一，以及區域發展核心引擎，「充分體現國家對澳門的高度信任和殷切期盼」，發改委會繼續支持澳門發揮核心引擎的作用，在強化澳門特色優勢產業的同時推進經濟適度多元發展，建設好「一中心、一平台、一基地」。