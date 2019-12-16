子內地尋被扣父不果 駐粵辦跟進 保安局：不干預其他司法管轄區

警列失蹤人口案

入境處昨向本報證實接獲懷疑失聯求助個案，已透過特區政府駐粵辦跟進，並按當事人家屬意願提供協助。

警方回覆稱，青衣警署前日接獲一名男子報案，稱其父於上周五下午經港珠澳大橋前往澳門後失去聯絡，報案人昨凌晨再到屯門警署提供進一步資料，案件列作「失蹤人口」，交新界北總區失去聯絡人口調查組跟進。

中港設有互相通報機制，會就雙方居民兩類個案通報，包括被採取刑事強制措施（包括被捕、取保候審、監視居住）或提出刑事檢控，或非正常死亡個案，內地須通知香港警方，而行政拘留則不在通報範圍。保安局昨沒回應有否其他港人同樣在東人工島被公安扣查，又稱如有港人求助，特區政府會按現行機制處理，不會亦不宜干預其他司法管轄區的執法行動。

涂謹申：有人島上遭扣查8小時遣返

上周五，涉事男子下午2時許乘金巴經港珠澳大橋往澳門，在東人工島被公安扣查，並向家人留言稱遭拘捕，自此失去聯絡。協助事主兒子的民主黨立法會議員涂謹申說，數日前其辦事處收到消息稱，另有港人在東人工島安檢站遭扣查8至10小時，最後被遣返香港。