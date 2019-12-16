大橋去澳門 須查回鄉證拍照 公安東人工島安檢 泛民質疑「僭建邊境」違三地三檢

李家超周六曾到東人工島

據商台報道，保安局晚上透露，保安局長李家超上周六到過港珠澳大橋東人工島，了解澳門回歸安保工作的安排，但稱有關細節不便透露。

特警裝甲車駐島 金巴客下車過檢

面積約1萬平方米的東人工島位於內地水域，以往港人在香港口岸辦出境手續後，可乘車直接抵達澳門或珠海口岸。珠海市公安局早前發通告稱，為澳門回歸活動創造良好社會環境，本月10日至22日在港珠澳大橋東人工島設檢查站。本報記者昨午乘金巴經大橋往澳門，途至東人工島時，司機着所有乘客下車，大型行李可留在車上。甫下車，大樓外設兩熒幕，各人按指示在熒幕前輪流停下，熒幕會展示其模樣，繼而出現四方格框住臉孔，並拍下大頭照片。乘客隨後將隨身物品放X光機檢查。

抵澳再辦入境手續 回港毋須「過關」

乘客之後進入設10多個櫃枱的大樓內，記者到櫃枱向人員出示身分證，人員解釋需要回鄉證，記者遂交出回鄉證，人員「嘟機」後將證交回，記者其後登上金巴離開。金巴目的地是澳門，按現時規定，進入澳門只需香港身分證，毋須回鄉證。記者所見，該大樓外圍守衛森嚴，有印有「公安」或「公安檢查」的車輛停泊，亦有特警裝甲車巡邏。記者其後乘車到達澳門口岸大樓，再接受一般安檢及辦入境手續。記者回程時乘金巴經過東人工島時，毋須再下車「過關」。

《協議》指營運按屬地法律原則

大橋由粵港澳三地政府合作興建，按三方簽署的《港珠澳大橋建設、運營、維護和管理三地政府協議》營運，當中第18條提到大橋口岸實行「三地三檢」，即三地政府分別在其屬地建設獨立口岸及邊檢設施。協議第二條基本原則就提到，項目主體和各區部分（包括香港、珠海、澳門）的建設、運營、維護和管理按照屬地法律原則，適用屬地法律處理各項事務，並指「珠澳口岸人工島另有安排的除外」，惟未進一步闡釋。珠澳口岸人工島並非指東人工島。

譚文豪促港府交代知情否

葉國謙：珠海水域 內地有權檢查

公民黨譚文豪稱，東人工島雖在內地水域，但市民是往澳門，「為何去澳門要用回鄉證？外籍人士經香港去澳門又怎辦？」他批評內地是「僭建邊境」，違反「三地三檢」協議。他認為若因習近平訪澳而加強保安是無可厚非，但在澳門口岸加強保安便可。他說大橋管理局有港方代表，要求政府交代，包括事前是否知情。

港區全國人大代表葉國謙相信，因習近平將訪澳，內地才加強保安，是特殊安排。他說東人工島屬珠海水域範圍，內地有權設置檢查站，大橋建造時，三地政府協議也沒說內地不能在此做保安檢查。他相信，若真的有港人在東人工島失聯， 「應該是被公安扣查，因大橋上無地方走」。他同意內地通報會有「時間差」，如港人被扣查，內地公安部應盡快通報。

姚思榮：人工島擬變景點 或設永久邊檢

旅遊界議員姚思榮是立法會「與港珠澳大橋香港口岸的啟用相關的附屬法例小組委員會」成員，他說審議法例時無具體討論東人工島用途及安排，主要處理大橋一旦有突發事故，三地救援人員如何協作。對於大橋添加安檢，他說不知道內地事前有否通報港府，但該處屬內地範圍，內地應有權截查路過者。他說內地計劃開放人工島作旅遊點並就此招標，內地或要為此設立永久邊境檢查站，因登島者已屬進入內地範圍。

明報記者

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