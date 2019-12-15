社區對話無下文 林鄭：憂發言者遭「起底」

局長fb直播 頭炮邱騰華

林太在9月26日與4名官員在灣仔伊利沙伯體育館舉行首場「社區對話」，與150名被選中的市民對話。她昨在facebook稱，她在首場社區對話和在發布《施政報告》後進行的facebook直播，已與多個界別人士對話交流，而各司局長亦有到訪社區接觸市民，或邀教育、社福、衛生、金融等人士作多場深度對話。

她說，管治團隊除會繼續積極籌備下一次「社區對話」，亦會推展不同形式的對話，誠心聆聽市民心聲，邱騰華和勞工及福利局長羅致光會率先於未來兩周做facebook直播，其他局長亦會陸續「開播」，希望大家可以踴躍表達意見。商務及經濟發展局昨在facebook專頁預告，邱騰華會與大家討論香港經濟面對的內憂外患、如何走出困局等，籲市民留言，局長會在直播中回應。

（反修例風暴）