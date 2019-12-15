檢討委會找法官任主席遇困難 消息：社會撕裂不少人拒絕 羅致光：未有時間表

【明報專訊】反修例運動的訴求之一是成立「獨立調查委員會」，審視風暴前因後果及找出責任誰屬，特首林鄭月娥對此一直未有答應，上月底則宣布將成立「獨立檢討委員會」。據了解，政府希望找法官擔任獨立檢討委員會主席，但遇到困難。有份籌組檢討委員會的勞工及福利局長羅致光昨被問及物色成員是否有困難，他稱細節會在適當時候公布，又說成立委員會未有時間表。行政會議內有聲音認為應賦予檢討委員會傳召權，以回應公眾合理期望。
對於檢討委員會的主席人選，據接近政府消息人士稱，政府認為由法官擔任主席是合適和不二之選，因委員會需要審視事件成因及盤問證人等法律程序，惟在社會撕裂氛圍下，肯定令不少人拒絕應邀出任。林太去年宣布成立香港專營巴士服務獨立檢討委員會，也是委任法官倫明高做主席。
消息：倘不針對執勤違法 警不反對
警隊一直反對成立獨立調查委員會，但新上任的警務處長鄧炳強卻對成立檢討委員會表示贊成。據了解，有行會成員曾向警方高層「摸底」，對方回應稱，只要委員會調查方向不具體針對警員執勤是否違法，以及不與監警會調查工作有重疊便可。
行會成員：認同需有傳召權
坊間質疑檢討委員會沒有獨立傳召權及調查權，而經民聯梁美芬早前則建議賦予傳召權調查事件近因。有不願具名的行會成員向本報稱，檢討委員會和監警會各有功能，但兩者都有缺陷，沒有傳召等權力，未必能回應市民期望，即找出真相、近因，並了解警方運作。他認同檢討委員會要有傳召權。
該行會成員認為，在監警會審視反修例風波工作的首階段報告出爐後，可創造「政治空間」，因為相關報告或反映監警會有能力處理日常個案，但處理如此複雜的事件則有不足，有需要成立設有傳召等權力的機制。
湯家驊：特首未與行會商籌備
行會成員湯家驊說，特首沒與行會討論過檢討委員會的籌備工作。他認為，檢討委員會與他早前建議成立的「真相與和解委員會」，都可以引用《調查委員會條例》成立，賦予傳召權。他強調，委員會有何權力不是最重要，關鍵是委員會的職權範圍方向和目標要明確。他批評很多人執著於「獨立調查委員會」之名，否則就不收貨，無助解決問題向前看。至於政府對成立檢討委員會未有時間表，會否錯過現時社會平靜的黃金機會，湯稱不應定下死線，但當然愈快愈好。
行會成員羅范椒芬不評論檢討委員會的權責及未來工作方向；對於羅致光指未有具體時間表，她說不知哪一方面出現問題，希望當局盡快完成有關工作。
楊岳橋：若引例何不成立調查委會？
公民黨黨魁楊岳橋稱，檢討委員會與調查委員會有實質的不同，前者無法定傳召等權力，希望政府不要再玩語言遊戲，若政府再「慢幾拍」不回應成立獨立調查委員會，是再負公眾期望。他又說，即使檢討委員會是根據《調查委員會條例》成立，有法定權力，但亦要視乎職權範圍，若不全面透徹處理警暴等問題，公眾不會收貨。他反問「用此條例的權力，何不直接成立獨立調查委員會？」
對於主席人選，湯家驊稱，不敢說一定要由法官擔任，但強調主席應是在社會有公信力的人。楊岳橋認為，除法官外都難有人取得社會廣泛信任，會持平公正處理委員會工作。