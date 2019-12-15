檢討委會找法官任主席遇困難 消息：社會撕裂不少人拒絕 羅致光：未有時間表

對於檢討委員會的主席人選，據接近政府消息人士稱，政府認為由法官擔任主席是合適和不二之選，因委員會需要審視事件成因及盤問證人等法律程序，惟在社會撕裂氛圍下，肯定令不少人拒絕應邀出任。林太去年宣布成立香港專營巴士服務獨立檢討委員會，也是委任法官倫明高做主席。

消息：倘不針對執勤違法 警不反對

警隊一直反對成立獨立調查委員會，但新上任的警務處長鄧炳強卻對成立檢討委員會表示贊成。據了解，有行會成員曾向警方高層「摸底」，對方回應稱，只要委員會調查方向不具體針對警員執勤是否違法，以及不與監警會調查工作有重疊便可。

行會成員：認同需有傳召權

坊間質疑檢討委員會沒有獨立傳召權及調查權，而經民聯梁美芬早前則建議賦予傳召權調查事件近因。有不願具名的行會成員向本報稱，檢討委員會和監警會各有功能，但兩者都有缺陷，沒有傳召等權力，未必能回應市民期望，即找出真相、近因，並了解警方運作。他認同檢討委員會要有傳召權。

該行會成員認為，在監警會審視反修例風波工作的首階段報告出爐後，可創造「政治空間」，因為相關報告或反映監警會有能力處理日常個案，但處理如此複雜的事件則有不足，有需要成立設有傳召等權力的機制。

湯家驊：特首未與行會商籌備

行會成員湯家驊說，特首沒與行會討論過檢討委員會的籌備工作。他認為，檢討委員會與他早前建議成立的「真相與和解委員會」，都可以引用《調查委員會條例》成立，賦予傳召權。他強調，委員會有何權力不是最重要，關鍵是委員會的職權範圍方向和目標要明確。他批評很多人執著於「獨立調查委員會」之名，否則就不收貨，無助解決問題向前看。至於政府對成立檢討委員會未有時間表，會否錯過現時社會平靜的黃金機會，湯稱不應定下死線，但當然愈快愈好。

行會成員羅范椒芬不評論檢討委員會的權責及未來工作方向；對於羅致光指未有具體時間表，她說不知哪一方面出現問題，希望當局盡快完成有關工作。

楊岳橋：若引例何不成立調查委會？

公民黨黨魁楊岳橋稱，檢討委員會與調查委員會有實質的不同，前者無法定傳召等權力，希望政府不要再玩語言遊戲，若政府再「慢幾拍」不回應成立獨立調查委員會，是再負公眾期望。他又說，即使檢討委員會是根據《調查委員會條例》成立，有法定權力，但亦要視乎職權範圍，若不全面透徹處理警暴等問題，公眾不會收貨。他反問「用此條例的權力，何不直接成立獨立調查委員會？」

對於主席人選，湯家驊稱，不敢說一定要由法官擔任，但強調主席應是在社會有公信力的人。楊岳橋認為，除法官外都難有人取得社會廣泛信任，會持平公正處理委員會工作。

明報記者

（反修例風暴）