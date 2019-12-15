教局研減化學品存量 教界憂一刀切礙教學

校長會：未收指引 教聯：責不在校長

楊潤雄上周在立法會回應議員質詢時說，教育局對中學實驗室的化學品存量有詳細指引，只會儲存2.5公升化學品，局方會與學校及教育界探討降低存量，以保障學校及社會安全。中學校長會主席鄧振強認為，降低有關化學品儲存量不可一概而論，指實驗室內每項化學品均為教與學所需，學校有實驗室手冊和指引，大部分中學會鎖上化學品，只有相關化學科教師和技術員才可接觸。對於教育局稱與學校商討降低存量，他說未收到指引。

教協會長馮偉華認為，如有人擅取實驗室化學品作其他用途而減低校內化學品儲存量，屬「治標不治本」，化學品減量或會影響教學。他認為若學校做足保安措施，應可保障師生安全。教聯會主席黃錦良認為，教育局應就中學的化學品儲存量有清晰指引，校方亦有責任保障師生安全，但如個別人員有違規行為，責不在校長。

（反修例風暴）