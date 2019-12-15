城大發現粉塵彈鏹水彈 料非近日擺放

據了解，校方職員前晚11時許在清理校園期間，於九龍塘達康路18號城大創意媒體中心發現有關危險品。警方稱，接報後到場檢走34支汽油彈、20支粉塵彈、12支鏹水彈及其他易燃物品。案件列作發現危險品，交由深水埗警區刑事調查隊第九隊跟進。

校方：學生宿舍已逐步重開

城大稱，前晚在校內發現幾箱懷疑汽油彈，基於安全考慮，即時通報相關政府部門處理；城大正全力做復修工程，自上周二起已按工程進度逐步重開學生宿舍，明天起大學圖書館亦會提供局部服務；城大會審慎評估，以安全為大前提，及平衡師生需要，再決定開放校園其餘設施進度，及按原定計劃於1月13日開展下學期。城大早前在動物醫療檢驗中心外發現一樽爆炸性化學品，警方爆炸品處理課本月6日到場引爆。

學者：未見過粉塵彈 未知原理

就今次檢獲20枚「粉塵彈」，城大化學系教授林漢華表示未見過粉塵彈，但相信要製作並非無可能，估計與粉塵爆炸原理相關。他解釋，要造成粉塵爆炸需要同時滿足多個條件，例如粉塵密度要夠高、空間要相對侷促，以及粉末本身必須可燃，加上火種令粉塵迅速互相燃燒，繼而短時間內蔓延，致「爆燃」效應。他說理論上在相對開放的空間，要造成粉塵爆炸的機率較低，故未知粉塵彈原理。

（反修例風暴）