3男涉測遙控彈被捕 一為中學實驗室助理 屯門山頭引爆 警檢盾牌面罩

據情報埋伏 被捕者27至40歲

助理被押返校蒐證

被捕3人為中國籍，年齡介乎27至40歲。其中一名27歲的實驗室助理黑布蒙頭鎖上手扣，昨傍晚遭警方押到任職的中學調查約兩小時，了解是否有人從學校實驗室盜取化學品。警方在學校的5樓和6樓調查，並在5樓打開一玻璃櫃蒐證，爆炸品處理課到場戒備，其間檢走一部電腦主機。

警方昨早根據情報，掩至屯門距離小冷水路30分鐘步行路程的一處偏僻山頭埋伏，並發現3名男子乘的士到小冷水路，步行到該山頭測試引爆一個遙控炸彈，遂上前拘捕3人，並檢獲低頻遙控裝置、盾牌、防彈鋼板、防毒面罩等護具，相信為測試時自我保護之用；另檢獲小量爆炸品及化學品。爆炸品處理課亦奉命到場。

警稱欲改善威力 計劃遊行集會用

警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華說，警方相信有人欲透過昨日測試改善炸彈威力，並計劃在日後遊行集會現場使用相關炸彈；警方已檢走爆炸現場一些泥土樣本，有關化學品及爆炸品的成分有待化驗。他又稱，3人均有「積極角色」，仍在調查有否其他人涉案；但不便透露3人計劃攻擊的目標人物及地點，並指昨日爆炸測試現場有不少郊遊者經過，批評涉案者不負責任。

稱裝置自製 市面難購原材料

爆炸品處理課警司李展超說，現場發現直徑4至5吋的爆炸痕迹，相信測試的爆炸品分量十分小，而檢獲的遙控裝置為一個低頻裝置，分別由一個發射器及一個接收器組成。他稱有關炸彈及遙控裝置屬自製，原材料在市面難以購買，裝置內的電路板等經過改裝，相信需在特別的地方購入。

記者現場所見，小冷水路一帶有多個環保署監察非法棄置建築廢物的攝錄系統，據悉警方會向署方檢取錄影片段調查。環保署稱，若有執法部門要求署方提供相關錄影片段，該署會根據《個人資料（私隱）條例》規定考慮要求。

與旺角華仁案裝置不同 料無關

據了解，遙控爆炸裝置遙控範圍約100米，不設計時功能。據悉，是次檢獲的遙控爆炸裝置和早前在旺角及香港華仁書院外檢獲的遙控爆炸裝置設計不同，後者裝置均透過手提電話的電流引爆炸彈，而是次檢獲的爆炸裝置是透過切斷發射器電源，發送信號至接收器引爆炸藥，故警方相信今次檢獲的遙控炸彈與上兩次案件無關。

據了解，其中一名被捕的27歲男子報稱為屯門鄉事會路85號聖公會聖西門呂明才中學實驗室助理；另一名27歲男子報稱無業，一名40歲男子報稱電工，不排除他負責組合遙控裝置。3人之前互不相識，相信因為反修例運動在網上認識。

10月13日，旺角彌敦道與快富街交界，一個遙控土製炸彈在一輛警車旁的花槽發生爆炸，警方稱案件涉及以手機改裝裝置引爆，炸彈含約50至100克炸藥。警方兩日後在大角嘴及紅磡兩單位檢獲兩個經改裝手機，懷疑可作遙控土製炸彈引爆裝置，並檢獲一批武器，拘捕兩名男子。

本月9日，警方在香港華仁書院地基底座檢獲兩個連着電線和手機的爆炸裝置，內藏粉狀化學品，包括HMTD（六亞甲基三過氧化二胺）及硝酸鋁；裝置可用手機引爆，爆炸範圍50至100米，與旺角檢獲的裝置類似。

明報記者

（反修例風暴）

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