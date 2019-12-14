脫歐立場模糊 工黨慘敗票倉「紅變藍」

民眾厭倦繼續僵持 「紅牆」選民「叛變」

大選結果出爐後，英國傳媒聚焦於「紅牆」（Red Wall）變藍現象。紅牆是指衰落工業心臟地帶的英格蘭中部、東北部和約克郡，原是工黨（代表色紅色）傳統票倉，這次卻大量落入保守黨（代表色藍色）手上，堪稱政治變天。路透社分析認為，脫歐打破了英國政壇舊政黨忠誠的樊籬，並成為新的政治斷層線（fault line），「紅牆」許多選民實際上支持脫歐，對郝爾彬的脫歐立場模棱兩可大感不滿。

《衛報》則總結工黨五大敗因，第一個即提到郝爾彬，指兩年半前的新鮮感早已磨蝕，Ipsos Mori民調指他是1970年代末以來滿意度淨值最低的反對派領袖，部分因素包括無力應對外界質疑工黨中的反猶聲音。《衛報》未有提到其政綱的激進左傾形象，僅指其政綱太長太深奧「趕客」，這點也是英國傳媒解讀不少選民對其卻步的因素。

路透社指出，今次部分選民只是因為不希望再糾纏於脫歐和反對郝爾彬而含淚投票，約翰遜也有自知之明，說：「你可能只是把你的選票借給我們，你可能不認為自己是天然的保守黨支持者……你可能希望在下一次選舉時，重返工黨陣營。」有工黨支持者說，脫歐對今次投票有決定性因素，但當脫歐完成，今次大選意外落入保守黨的議席將重投工黨懷抱。

留歐派配票不奏效 保守黨漁人得利

值得一提的是，選前英國傳媒力吹留歐派「策略性投票」（配票）的可能，但最終雷聲大雨點小，保守黨反見漁人得利的個案。在倫敦西部的肯辛頓選區，2016年脫歐公投時有69%支持留歐，今次卻因自民黨和綠黨候選人分薄票源，令工黨原議員以僅150票之差不敵保守黨對手。

（路透社/BBC/衛報/獨立報）