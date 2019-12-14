保守黨大勝 英下月脫歐定局 約翰遜：獲強力授權 歐盟：下步貿易談判艱巨

「我們會在1月31日或之前完成脫歐——沒有如果，沒有但是，沒有也許。」在勝局已定後，約翰遜（Boris Johnson）稱自己獲「強力的全新授權」履行其「完成脫歐」競選口號。他說：「以一個英國方式離開歐盟，奪回我們的法律、邊界、金錢、貿易、移民制度的控制權，執行人民的民主授權。」他呼籲大家和解，又承諾此後要專注於優先公共事項，當中又以國家醫療系統「國民保健服務」（NHS）為首要焦點。

議席創32年紀錄

保守黨在全國650席中橫掃365席，比上次多48席，也遠高於過半所需的326席，不但收復2017年大選的失利，還是自1987年戴卓爾夫人執政時該次大選後最多議席的一次。其最大對手工黨只剩203席，比上次大減59席，是自1935年以來最少。工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）表示預計會在明年初退下，部分輸掉議席的黨友敦促他立即辭職。原被寄望有突破表現的自民黨議席亦不增反減，只得11席，比上屆少1席，黨魁施詠淳（Jo Swinson）意外在自己選區落敗後被迫請辭。

明年內須達貿協 歐：時間極緊迫

約翰遜一直營造他當選後英國脫歐困局到1月底即可告終的印象，但即使保守黨控制的國會按照計劃，在聖誕前通過其版本的脫歐協議，英國也只是名義上退出歐盟，實際上會先進入過渡期與歐盟商討貿易協議，其間仍須遵守歐盟原有規則。保守黨在大選承諾過渡期最長只去到明年除夕。倘若未趕及達成英歐貿易協議，英國將面臨「無貿易協議脫歐」危機。

對於保守黨大勝，歐盟回應說，將重建與英國之間的關係，並準備好展開貿易談判，但新任歐洲委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）昨表示，與英國達成貿易協議的時間極緊迫。《獨立報》周三披露歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶的錄音，就顯示後者不相信可在11個月內達成貿易協議。德國總理默克爾明言，英國脫歐後，將成為歐盟家門外的一大競爭對手。法國總統馬克龍則警告，希望英國繼續是盟友，而非不公平的競爭對手。

蘇格蘭民族黨大捷 誓再推獨立公投

除了脫歐談判前景未明，英國還需面臨蘇格蘭再提獨立公投的壓力。主張獨立公投的蘇格蘭民族黨（SNP）在大選橫掃48席，比上屆再添13席，其他三大黨在蘇格蘭地區全線受壓，保守黨丟失7席只剩6席，工黨原來7席僅跌至1席，自民黨儘管議席總數不變，但施詠淳落選堪稱重大挫敗。SNP黨魁施雅晴表明，約翰遜也許得到授權帶領英格蘭脫歐，「但蘇格蘭沒有」。她說，現在是時候由蘇格蘭決定未來，其領導的蘇格蘭地方政府下周會提出方案爭取舉辦獨立公投的權力。

（綜合報道）

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