兒童戶外活動倡每日兩個鐘 家長：補習功課耗時 難安排

育有3名子女的吳太表示，兩名子女都有近視，11歲的女兒及10歲的兒子分別有200度及175度近視，兩人分別在7歲及8歲開始戴眼鏡。吳太說，子女自6歲起用平板電腦玩遊戲，每日玩10分鐘，周末最多45分鐘，「經常愈哄愈埋，不懂自律」，但她只能口頭提醒。

吳太又說，子女的同班同學有起碼八成人戴眼鏡，推測是因為學校多了用電子簡報（PowerPoint）或電腦上課，「但不覺得學校有關注近視問題」。對於眼科醫生建議一天兩小時戶外活動，以預防近視加深，吳太稱「很難安排」，因為孩子補習、做功課已佔課餘數小時時間，「放學最多只可在公園玩半小時」。

6歲150度近視 滴眼藥水紓緩

另外，7歲兒子有近視的洪太稱，兒子5歲、準備升小一的時候，不斷玩電腦，「玩得有點放肆」，6歲便發現他雙眼近視150度，現在兒子要滴眼藥水控制近視加深速度，今年則加深了20度。她又要求兒子每玩半小時電腦便需休息，每天只可以玩兩至三次，也會要求他別靠太近電腦，偶爾要看看遠的東西，讓眼睛休息。

小六生近看手機：度數幾乎年年增

念小六的黃同學由小二開始戴眼鏡，她說剛開始時只有100多度，現在兩隻眼睛分別200多度及300多度，幾乎每年驗眼度數都增加。她說這是太近看手機的緣故，為免近視繼續加深，現在只在做完功課至吃飯前才看手機。不過，昨日與她同行的同學笑說自己入睡前、關燈後都會看手機，卻沒有近視。