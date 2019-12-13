港9歲童44%四眼 6歲近視率超歐亞 中大眼醫：教育制度對眼睛有毒

中大4年研究 為1.3萬童驗眼

中大醫學院眼科團隊由2015年至今年9月，為13,559名4至9歲兒童驗眼，發現6歲兒童患近視比率為11.4%，9歲比率則增至44.5%。本港6歲兒童近視比率，高過曾做類似研究的亞洲地區及歐洲國家，北京有7.4%的6歲童有近視，新加坡則有6.6%，荷蘭有2.7%，廣州更低至0.2％（見表）。

父母度數逾600

子女近視風險增近11倍

調查又發現，父母均深近視（即達600度或以上）的學童出現近視的風險，是父母均沒近視者的11.89倍。中大眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示，除了遺傳外，父母生活習慣亦有影響，「爸爸喜歡打機會『傳染』仔女」，因此父母應以身作則。

任卓昇表示，當近視達600度就屬深近視，可致視網膜退化、青光眼、白內障、黃斑病變等可致盲的嚴重眼疾。港大眼科臨牀助理教授馮兆基補充，深近視的眼睛比正常長10%或以上，眼部組織被拉扯而變薄，繼而較易退化及有併發症。

專家：長期近距閱讀傷眼

華人基因易近視

任卓昇又稱，香港教育對兒童眼睛「toxic（有毒）」，兒童要長時間溫習及做功課，大量近距離閱讀對眼睛構成威脅，並指不少發達地區都有此問題；加上華人基因較易有近視，香港集「發達地區」及「華人」兩個因素於一身，因此近視比率較高。

籲4歲起定期驗眼

電子屏幕限時用

香港眼科學會會長葉佩佩建議，家長應於子女4歲起，每年找眼科醫生驗眼，及早發現近視便可預防加深，亦應多與子女做戶外活動吸收陽光；兩歲前不應使用電子屏幕產品，兩歲後兒童使用時間應限於每日1小時內。

75歲的邱女士約8歲時患近視，至中學加深至1400度。她50歲時首次確診黃斑病變，左眼所見事物扭曲，但當時未有治療可做；7年前雙眼現白內障，做手術後可控制。2004年，她的黃斑病惡化，需每年注射藥物。其左眼兩年前黃斑穿孔及視網膜脫落，需做緊急手術，現在看東西有點模糊。

就學童視力健康政策，衛生署回覆稱，學生健康服務為所有就讀日校的小學及中學學生提供免費、每年一次的周年健康檢查，包括視力檢查；因應使用電子屏幕產品可能對學童眼睛健康有不良影響，署方曾發表《使用互聯網及電子屏幕產品對健康的影響諮詢小組報告》，提出一系列建議及健康貼士。

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