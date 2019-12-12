醫護4新工會辦集會 稱或響應三罷

發起集氣大會的組織包括醫管局員工陣線、香港言語治療師總工會、香港職業治療師工會、香港製藥及醫療儀器業總工會、反抗有理關注組。大會表示高峰時有1800人參與；警方稱最高峰550人。

盼組平台抗白色恐怖

醫管局員工陣線籌委羅卓堯表示，希望在集會邀請「和理非」業界人士加入工會，稍後會有「升級行動」，不排除回應民間三罷活動。他說員工陣線的7個籌委包括護士、放射治療師、物理治療師、藥劑師、醫管局總部行政人員等，但沒醫生參與籌組工作。

他稱，醫管局早前以電郵呼籲員工勿參與醫院集會、以人力資源原則「嚴肅跟進」被捕員工等，期望籌組工會對抗「白色恐怖」。他補充，目前未有被捕醫管局員工被停職。他說陣線成員較多90後的年輕人，現時有300名會員，期望人數可至醫管局員工十分之一。

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀發言稱，樂見有人籌組醫管局跨界別工會，已登記成為會員，支持醫生加入員工陣線。她說舊工會當初有其使命，與現在時勢不同，背負「包袱」，未能對政治議題直接發聲。90後醫管局護士陳先生希望見證新工會成立，他現時沒加入護士協會，認為協會由高層及上年紀護士管理，不理解及體諒新人情况。他指出，若新工會發動罷工，他會積極參與，希望新工會「站在雞蛋的一邊」。

（反修例風暴）