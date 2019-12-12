紅隧封兩周 西隧車流升六成 逾30交通燈待修 配件下月始齊

東隧增三成 免費渡輪花245萬

上月理大一帶爆發衝突，導致紅隧封閉兩周，車輛只能使用東隧或西隧過海。運輸及房屋局長陳帆書面回覆民建聯立法會議員陳克勤質詢表示，紅隧封閉期間，東隧及西隧車流量分別增加約三成及六成；而連接至東隧及西隧的道路車流量亦有所上升，例如青沙公路車流量上升約7%。

因應紅隧封閉，政府安排兩條免費渡輪航線來往紅磡與灣仔、九龍城與灣仔，陳帆表示，兩條免費渡輪運作10日，總乘客量為5.3萬人次，涉及開支200萬元。因應中大衝突期間吐露港公路封閉，政府亦曾安排免費渡輪來往大埔及烏溪沙，陳帆說，該渡輪運作4日，總乘客量為2.37萬人次，開支45萬元。

被問及會否考慮購置渡輪以供不時之需，陳帆說運輸署沒有考慮購置渡輪備用。

420專營巴士遭破壞

此外，陳帆回覆自由黨易志明質詢表示，今年6月至11月底約有420輛專營巴士、7輛電車，以及100輛小巴、的士及非專營巴士受破壞，包括被燒毁、被塗污、車身玻璃窗被打破或損毁，以及車胎被放氣等。

陳帆又說，反修例風波初期，港鐵設施及路面交通燈遭破壞後仍可即時修復，翌日可使用，但經過6個月「蹂躪」，現時全港仍有30多組被破壞的交通燈未能修復，因為部分配件已沒庫存，要從海外訂購，最後一批配件要到明年1月初才運抵香港，之後再做編碼等工序，才可修復交通燈。

（反修例風暴）