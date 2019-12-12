8月涉藏雷射筆踢保 理大生涉藏刀再被捕

保釋被拒 還押至明年1月

被告陳靖鋒（18歲）暫毋須答辯，報稱為運輸工人，辯方則透露他是理工大學一年級生。控罪指，被告今年12月9日在旺角彌敦道好望角大廈外攜有摺疊刀、卡片刀及筆型玻璃爆破器。控方反對被告保釋，稱他被捕前觸犯另一宗案件。據悉，被告8月31日涉在銅鑼灣一間酒店被搜出「雷射筆」，被指管有攻擊性武器。他已經「踢保」，獲警方無條件釋放。

另外，周一凌晨有人在旺角為政見爭執，一名男子疑遭「私了」被打至昏迷倒地，巴基斯坦裔男學生Hamaad Mahmood（18歲）涉上前揮棍打該男子腳部，昨被控襲擊致造成身體傷害罪。由於他正留院未能出庭，裁判官將本案押後至下周一（16日）或更早出院日再訊。

涉噴黑交通燈 5人遭加控至10罪

至於民間發起8月5日全港「三罷」，4男1女涉凌晨在荃灣噴黑交通燈；5名被告原被控4罪，即各兩項刑事毁壞及未能出示出示身分證文件，昨日再提堂，遭控方加控至10項控罪，包括刑事毁壞、無牌管有無線電器具、未能出示出示身分證文件罪。其中兩項控罪涉及未能出示身分證文件罪，控方將涉事警員姓名隱去，改為警員編號。辯方反對做法，惟裁判官稱其他裁判法院正處理相關申請，待有結果再決定。

涉案5名被告分別為經營紅酒批發的劉佳妮（32歲）、陳祖澤（22歲）、車輛維修員黃榮津（26歲）、科大博士生冼迪（22歲）及餐廳水吧職員羅永恆（22歲）。

【案件編號：WKCC4525、3284、4529/19】

（反修例風暴）