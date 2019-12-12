議員追問會否下台 鄭若驊：不回應

許智峯批濫告 鄭：檢控不因立場

工聯會陸頌雄在立法會大會提出有關律政司檢控工作的口頭質詢，批評上月一宗涉反修例風波的案件中，律政司用作提堂的檢控同意書上，將其中一名被告的英文姓名弄錯，又曾發生遲向法庭交文件，質疑律政司人手不足。鄭若驊回應時強調，律政司進行檢控工作時不偏不倚，不會因涉案者的政治理念或背景而有所不同。她說，律政司刑事檢控科有逾200名檢控人員，設有一隊人專責處理「公眾秩序活動」案件，不排除日後調動更多人手處理，或會在適當情况下外判資深大律師或大律師。

民主黨許智峯批評，律政司有濫告情况，部分個案有政治考慮。鄭若驊強調，絕對不是濫告，律政司檢控與否是依證據和法律，不會因為涉案人的背景和立場，在處理上有所不同。她又說，理工大學事件被捕者特別多，已汲取教訓，知道如何盡快在切實可行的時間內將被拘留者帶到裁判官席前。

鄭若驊離開立法會前見記者，她說司法程序尚在進行，故不評論高院拒絕對《禁蒙面法》批出暫緩執行令。她又批評，周日有人在法院縱火是嚴重罪行，對法治衝擊大。

另外，政務司長張建宗回應有關止暴制亂措施的口頭質詢時，被公民黨陳淑莊問及國際專家小組退出監警會，重申市民要求政府成立獨立調查委員會。張回應稱，監警會是獨立法定機制，是跟進事件的適當平台，與政府正籌備成立的獨立檢討委員會，相輔相成。

補申報豪宅 律政司：官邸可官式活動

另外，根據鄭若驊向行政會議申報的個人利益登記冊，鄭若驊本月3日、即北京返港當日，新增一項申報一個丈夫擁有、位於中西區的住宅連車位，自當日起作自用用途。本報今年5月報道，鄭若驊丈夫、安樂工程集團主席潘樂陶，分別在去年底斥資逾1.6億元購入兩個位於半山的豪宅，惟鄭未有向行會及政府更新申報。律政司發言人昨晚回覆查詢稱，鄭若驊作為政治委任制度主要官員和行政會議成員，已按照機制作出相關申報；律政司長的官邸有需要時可用作舉辦官式活動。

（反修例風暴）