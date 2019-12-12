教師粗口斥學生「曱甴」 德信：會紀律研訊

「掟好啲啦 5個月汽油彈都唔中」

「德信中學反修例關注組」於Instagram上載錄音，一名男聲說「掟好啲啦，5個月喇，汽油彈都掟唔中……」、「你們讀了5個月Bio（生物科）都是不聽書」。德信中學校長羅春平於網頁發聲明稱，事發時該教師正處理班內的學生違規行為，其間曾利用不恰當例子及不當的言詞，該教師已即時於課堂內向全體同學表示歉意；校方不認同該教師的言詞和所用的例子及其處理手法。

聲明又稱，已立即要求該教師停止使用任何不恰當言詞，亦不應就社會敏感事件作個人評論；如發現及證實教師有不當行為，會遵循既定人事管理及專業操守程序嚴肅處理。

教育局稱，據悉學校已面見有關教師及學生；教師應透過言傳身教為學生樹立良好榜樣，以合理的方式表達意見，如被證實有失德行為，會檢視其專業操守。

反修例運動持續，教育局於6月中至11月初，調查106宗教師專業操守個案，約30宗初步成立待懲處。教育局昨進一步披露，大部分投訴為散播仇恨言論或被指有挑釁行為，其餘包括涉及不恰當教材及涉嫌違法個案等。

中學校長會前主席李雪英表示，目前無從得知調查者及程序，認為教育局調查機制要更透明，「社會處於互不信任時期，倘只由局方人員負責調查，過程如此封閉，難有公信力」。

教師遭停職 教局：不等於定罪

對於教育局要求學校把一名未定罪教師停職，教育局長楊潤雄稱，校方更多從學生安全，對學生的影響等角度考慮，「與是否因他所犯的事而懲罰他，未必有直接關係」。立法會教育界議員葉建源稱，現時該名被捕教師仍在法律程序當中，尚未判決，不能單憑被捕這一點就判定該教師是否適合繼續任教，認為教育局做法屬未審先判。教育局其後補充，「停職」不等於「定罪」，「違反無罪推定」或「未審先判」之說全屬誤導，混淆視聽。

（反修例風暴）