師生管白電油案 學生：警作狀剪下體 教局：被捕教師即時停職

控管有非法用途工具

被告依次為報稱地盤工人的何國基（39歲）、中四生陳家維（17歲）、中五生林曉偌（18歲）及教師謝銘基（31歲），據了解，兩學生及該教師並非於同一學校就讀及任教。

首、次及第三被告同被指控於本月9日，在上水天平邨停車場天台管有3罐白電油、一個紙箱內有24樽中國米酒、一個紙袋內有37個裝有鐵釘的塑膠軟管、一個綠色背包內有大量鐵釘及塑膠軟管。第四被告被指控同日在停車場二樓，在一個黑色背包內管有兩柄剪刀、兩柄剪鉗及一柄扳手。

4人准保釋禁離港須宵禁

4人暫毋須答辯，案件押後至2月5日再訊，讓警方作進一步調查，包括待化驗報告及指模校對。首被告、第三和第四被告以1萬元保釋，次被告以現金5000元、及其母以5000元人事擔保保釋。4人保釋期間不得離港，須守宵禁令。

首被告上庭時一拐一拐，其代表律師表示，首被告被制服時遭警用腳踢，致其右手和右腳受傷。

次被告指遭警踢大腿 逼手機解鎖

次被告的律師表示，次被告被警方截停時遭胡椒噴霧噴射面部，被制服後，次被告沒有反抗下遭警員多次踢其左大腿近臀部；警方在其袋內搜到剪鉗，以該剪鉗作剪其下體狀；又要求次被告交出電話密碼，次被告拒絕，即呼喝他「叫你畀就畀」，次被告終不自願下交出手機及密碼。裁判官稱會記錄在案。

據悉，警方約凌晨1時半於停車場巡邏，當時停車場內有逾10人，有人亮着電筒，一男子曾說，「聽日可刺爆車胎」。警方表明身分後眾人四散，首被告及次被告於5樓被捕、第三及第四被告於2樓被捕。警方於停車場天台搜到白電油、鐵釘及第三被告的個人物品，於5樓搜獲米酒，於次被告袋內搜到鐵鉗。第四被告被帶回警署後，於其袋內搜到剪刀、剪鉗及扳手。初步化驗後，搜獲的易燃液體為白電油。

【案件編號：FLCC5358/19】

明報記者

（反修例風暴）