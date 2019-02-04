警今年要求網站刪帖621次 飈18倍

創科局書面回覆立法會的資料顯示，今年曾有3個政府部門向社交平台提出要求「移除帖子」，其中警務處次數最多，達621次，較去年及前年的32次及81次飈升；警方無提及多少宗要求獲遵辦，僅稱「部分受理」。另外兩部分為消防處及金管局，分別提出2次及1次要求移帖，均獲遵辦。本報翻查警方過往回應有關要求社交平台刪帖的質詢，均未透露實際獲受理數字。

政府：假新聞針對警隊 譴責造謠

莫乃光批打擊言論自由

政府在回覆中稱，過去數月網上或社交媒體流傳很多虛假消息，特別是大量針對警隊的假新聞和沒有確實證據的指控，並稱對「在網上故意散播謠言行為」予以強烈譴責。警方10月承認曾要求facebook刪帖被拒，其中一篇標題為〈警暴、黑暴、藍暴，都是用武器針對人來攻擊，是想攞命的，令人髮指！〉，警方質疑用戶言論失實及製造社會恐慌。

立法會資訊科技界議員莫乃光批評警方打擊言論自由，認為「沒有確實證據的指控」的標準模糊，「批評一句警方執法，你（警方）都可以話無實證」，但如無犯法，則沒有理由要求用戶刪帖。

（反修例風暴）