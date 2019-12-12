拆局：各界對報告無期望 前委員料成獨立調查契機

委員未料工作繁重 冀盡快獨立查

鄭承隆：專家退出屬罕見

有不願具名的監警會委員表示，監警會原本無預料反修例風波持續逾6個月，亦無預計工作量會如此繁重。他冀政府盡快成立獨立調查委員會，「其實主席（梁定邦）已經幫到盡了」。

監警會前委員鄭承隆認為，公眾不需對報告有太大期望，因為監警會受法例所限，報告只能陳述事實，「不會是香港人想要的調查報告」。他有感上次其中一名國際專家在網上公開聲明，指監警會缺乏權力時，政府已錯失成立獨立調查委員會的機會，如今專家小組退出是另一契機，「如果（政府）仍牛皮燈籠點極唔明，就會繼續錯下去」。他說國際專家具名聲及經驗，退出屬罕見，相信他們深知監警會權力不足，難繼續工作，「意見也反映監警會調查事件的實况」；認為可就個別事件如7．21、8．31事件成立獨立調查委員會，同步以檢討委員會檢視反修例風波。

民主黨立法會議員涂謹申說，投訴警察制度屬「自己人查自己人」，市民不信任監警會，監警會無調查權，未來應將投訴警察課獨立於警方，由獨立機構或廉署調查。他說公眾必不接受監警會報告，但對成立獨立調查委員會不感樂觀，因事件屬「政治性」，「由北京揸莊」。他形容特首林鄭月娥是「buy time（拖延時間）」，或等待中央思考如何處理政治問題，亦可能與其去留有關。

7．21傷者：專家投降 對報告更無信心

7．21元朗站白衣人襲擊事件中的傷者蘇先生說，早已對監警會無信心，「連國際專家都投降」，對報告「更無信心」。他認為警暴問題明顯，即使報告講述事實，「只是讓大家更看清問題，有無（報告）都分別不大」，獨立調查委員會才能徹查事件。

明報記者

（反修例風暴）