拆局：各界對報告無期望 前委員料成獨立調查契機

【明報專訊】監警會專案組首份報告明年初揭曉，惟法例無賦予其調查權，不論政界、監警會前委員或反修例運動中的傷者，都對報告沒期望及信心。有監警會前委員相信國際專家退出一事是政府成立獨立調查委員會的契機；政界中人就不感樂觀，形容此屬政治事件，港府會否讓步仍由北京主宰。
委員未料工作繁重 冀盡快獨立查
鄭承隆：專家退出屬罕見
有不願具名的監警會委員表示，監警會原本無預料反修例風波持續逾6個月，亦無預計工作量會如此繁重。他冀政府盡快成立獨立調查委員會，「其實主席（梁定邦）已經幫到盡了」。
監警會前委員鄭承隆認為，公眾不需對報告有太大期望，因為監警會受法例所限，報告只能陳述事實，「不會是香港人想要的調查報告」。他有感上次其中一名國際專家在網上公開聲明，指監警會缺乏權力時，政府已錯失成立獨立調查委員會的機會，如今專家小組退出是另一契機，「如果（政府）仍牛皮燈籠點極唔明，就會繼續錯下去」。他說國際專家具名聲及經驗，退出屬罕見，相信他們深知監警會權力不足，難繼續工作，「意見也反映監警會調查事件的實况」；認為可就個別事件如7．21、8．31事件成立獨立調查委員會，同步以檢討委員會檢視反修例風波。
民主黨立法會議員涂謹申說，投訴警察制度屬「自己人查自己人」，市民不信任監警會，監警會無調查權，未來應將投訴警察課獨立於警方，由獨立機構或廉署調查。他說公眾必不接受監警會報告，但對成立獨立調查委員會不感樂觀，因事件屬「政治性」，「由北京揸莊」。他形容特首林鄭月娥是「buy time（拖延時間）」，或等待中央思考如何處理政治問題，亦可能與其去留有關。
7．21傷者：專家投降 對報告更無信心
7．21元朗站白衣人襲擊事件中的傷者蘇先生說，早已對監警會無信心，「連國際專家都投降」，對報告「更無信心」。他認為警暴問題明顯，即使報告講述事實，「只是讓大家更看清問題，有無（報告）都分別不大」，獨立調查委員會才能徹查事件。