認監警無權 梁定邦稱是時候研改革

稱深圳衛視斷章取義 無否定國際專家看法

據深圳衛視上周播出的訪問片段，梁定邦表示不認同監警會權力不夠。他昨日被問是否否定了國際專家的看法，他強調絕無否定，「因為我哋實際上係無（權力）㗎嘛」。他認為，調查權當然愈多愈好，但現時基於法律局限，監警會只能按框架做事；而目前是時候考慮改革，交由社會及政府研究調查權應否更多、新框架該如何。

監警會昨日亦發表2018/19年度工作報告，其中梁定邦在前言表示，留意到部分市民將監警會比喻為「無牙老虎」，認為監警會無實質權力履行職能，無法達至社會期望。他說，一些海外地區的民眾對監警制度期望提升，該些機構在特殊情况下可直接行使調查權力。他認為，「也許香港是時候研究其他地區的相關監管機構在歷年來的演變，從中借鏡，藉以應對社會的期望」。

至於他在深圳衛視訪問中指國際專家不明白香港局勢，他說是被「斷章取義」。他解釋，專家們訪港僅兩次，所以很難明白香港。

（反修例風暴）