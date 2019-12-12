泛民：跳船摑林鄭 損國際聲譽 建制倡傳召權賦檢討會

陳淑莊：把握平靜時機設獨立調查

民主派會議召集人、公民黨陳淑莊形容國際專家小組「跳船」消息驚人，認為對香港國際聲譽有影響，也對監警報告投下不信任票。她呼籲即將上京述職的特首林鄭月娥勿再以成立獨立檢討委員會混淆視聽，促請她把握現時社會較平靜的「黃金機會」，說服北京政府盡快成立獨立調查委員會。

民主黨尹兆堅形容林太好像「政治昏迷」，對社會聲音失去反應，警告勿再逃避現實、對監警會職能的不足視而不見，「不要以為一直逃避，問題就會自然消失」。他建議政府趁社會氣氛稍為緩和，提出改革監警會及投訴警察機制的方案，包括考慮修例增加監警會職能，賦予獨立調查權和傳召證人權力。

梁美芬：認為乏權應早提 損時間

經民聯梁美芬認為，若國際專家認為監警會權限不足，應早些提出，現時做法令監警會工作損失數個月時間。她認為要解決社會面對的問題，「不是一劑藥」便可解決，又指政府提出的獨立檢討委員會與獨立調查委員會不是互相排斥。她建議參考英國2011年成立的「騷亂、社區及受害者委員會」模式，合併改名為「騷亂獨立調查及檢討委員會」，並賦予傳召權調查事件近因；冀政府把握黃金機會，為獨立檢討委員會增加權力，檢討報告方能服眾。

（反修例風暴）