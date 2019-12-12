缺調查權 國際專家齊退監警 主席梁定邦：完成階段工作 1月交陳述報告

監警會委任專家組時明確表明，專家組亦會參與第二和第三階段的審視工作，顯示專家組是提早退出。民主派立法會議員形容專家組在監警會公布中期報告前「跳船」，是對報告投不信任票和「摑了林鄭（月娥）一巴」。民陣稱，專家組「集體請辭」，反映一直以來連番指出監警會的權力與獨立性不足的事實，令香港聲譽再在國際蒙羞，要求成立獨立調查委員會。

專家組：與監警未達共識 擴權願支持

專家組聲明稱，在監警會專題審視工作報告上，他們提供協助，其間在資料蒐集及分析上有進展；但專家組最終得出結論，認為監警會在權力、能力及獨立調查權方面有明顯不足；鑑於審視工作所涉規模及複雜程度，專家組認為有需要指出問題所在，即監警會缺乏調查權。小組認為，香港作為重視自由及權利的社會，監警會需擁有調查權，才可滿足港人對一個監警組織的要求。

專家組稱曾與監警會溝通，但未能達成共識，故認為現階段已無法繼續支持審視工作，決定正式退出；當監警會提交首階段報告，並擴大其權力後，他們願意繼續支持有關工作。

小組成員、英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott接受《華爾街日報》訪問說，唯有大幅擴大監警會職權，提升收集警方及其他證據的能力，監警會才可解決現時社會困局。他說，審視報告必須具公信力，而由於目前中央或港府仍未表態支持成立獨立調查委員會，因此擴大監警會權力，已是最貼近眾多港人的訴求。

梁：報告建議不多 讓公眾討論事實

監警：考慮專家建議 政府：研所有建議

監警會主席梁定邦見傳媒時說，不覺得專家是辭職，而是這階段「先退出」，由於監警會現集中蒐證工作，「所以他們（專家組）說，在這裏無意思，等我們做完再商討」。他稱首階段報告集中事實蒐證，不會包含很多建議或主觀說法；而監警會已接到約500宗投訴，首份報告會基於事實，提供一個「大場景」，令公眾明白。報告最快明年1月底或2月初公開。不過，他預告報告只是陳述資料，「將事實公之於世」，讓公眾討論，再決定下一步應怎樣做，稱又或者政府會考慮成立獨立調查委員會，「這個我也不會排除」。

監警會發聲明表示非常感謝專家組的參與及建議，考慮到首階段報告旨在陳述事實，且時間緊迫，遂決定在撰寫報告時慎重考慮專家組建議。政府發言人說，留意到監警會表示會慎重考慮國際專家小組建議；政府將密切關注審視結果，仔細研究報告所有建議，才決定採取任何跟進行動。

民權觀察：反映認為監警工作不符標準

民權觀察認為，事件反映專家組認為監警會的工作不符標準，監警會主席應請辭；政府應立即成立一個有獨立調查權和傳召證人權力的委員會，對警察使用過量武力及處理遊行集會的手法做獨立及全面的調查。

明報記者

（反修例風暴）

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